Bibliotheek Oude Pekela organiseert theatervoorstelling ‘de bijzondere beer’

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 18 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN WISSELVALLIGE WEEK | WOENSDAG DROOG

Er is vanochtend vrij veel bewolking met enkele buien, maar gaandeweg komen er vanuit het zuiden ook wat opklaringen. En daarna is er vanmiddag af en toe zon en de meeste tijd is het droog, maar vanavond wordt het een periode buiig weer: met kans op onweer en wellicht ook een paar windvlagen. De maximumtemperatuur is vanmiddag 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuid-zuidwestenwind.

Vannacht is dat weer voorbij en zijn er enkele opklaringen, maar morgen is het overwegend bewolkt met vooral ’s avonds en ’s middags kans op wat regen. Het is morgenmiddag ongeveer 18 graden en er staat dan een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind, windkracht 5 tot 6. Duidelijk meer wind dan de laatste tijd dus.

Woensdag is er windkracht 4 tot 5 maar dan is het meest droog met af en toe zon en het is woensdagmiddag 21 á 22 graden. Na woensdag is het opnieuw wisselvallig met af en toe buien en eind van de week gaat de middagtemperatuur omlaag tot rond 17 graden.