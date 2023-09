DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Vrijdagavond om half zeven viel bij een controle door het grensoverschrijdend politieteam op de afslag Bunde-West een 27 jarige drugssmokkelaar door de mand. De man zat als passagier in een personenauto, die kort daarvoor via de B280 de grens was gepasseerd. De man viel op doordat hij een uitgesproken en ogenschijnlijk onnatuurlijke bobbel in het kruisgedeelte van zijn broek had. Hij bleek een plastic zak met daarin zo’n 100 gram cocaïne ter waarde van 8.000 euro in zijn onderbroek te hebben verstopt (foto). Ook had hij zes gram MDMA bij zich. De drugs werden in beslag genomen en er is een strafvervolging in werking gesteld.

Haren

Tussen zaterdag 9 september 18.00 uur en maandag 11 september 19.00 uur zijn op het voetbalveld en het plein van de basisschool Erika-Altenberge aan de Tengestraße in Haren met zwarte verf hakenkruizen aangebracht.

Tussen donderdag en zondag is bij een verkoopruimte van een sportvereniging aan de Hanfeldstraße in Haren ingebroken. Er is een spaarvarken met inhoud gestolen.

De politie is op zoek naar de daders.

Meppen

In de nacht van zaterdag op zondag is tussen 00.30 en 9.00 uur aan de Helter Damm in Meppen bij een houten schuur en een aanhanger ingebroken. Er zijn twee flessen sterke drank en een smartphone gestolen. de schade bedraagt 370 euro.