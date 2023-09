Ommelander Ziekenhuis en UMCG organiseren Publieksdag Orthopedie

SCHEEMDA – Zaterdag 23 september organiseren het UMCG en het Ommelander Ziekenhuis van 14.00 uur tot 16.00 uur de Publieksdag Orthopedie in het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. De Publieksdag is interessant voor iedereen die iets meer zou willen weten over bijvoorbeeld een nieuwe heup of een nieuwe knie. Ook kunnen bezoekers verschillende protheses bekijken.

Zaterdag 23 september bestaat de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) 125 jaar. Het UMCG en het Ommelander Ziekenhuis slaan de handen ineen en organiseren op 23 september de Publieksdag Orthopedie in het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Orthopeden Nies Goelema van het Ommelander Ziekenhuis en Elvira Tijdens van het UMCG, vertellen er meer over.

Al 125 jaar bestaat de Nederlandse Orthopaedische Vereniging. “We geven geïnteresseerden graag een kijkje in de keuken van de orthopeed. In de afgelopen 125 jaar is er veel veranderd in ons vakgebied. We zijn trots op ons vak en wat we de afgelopen jaren bereikt hebben”, vertelt Nies Goelema. “Tijdens de Publieksdag geven we lezingen over de geschiedenis, het heden en de toekomst van de orthopedie. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. We spelen een film af, waarin je kunt zien hoe een (fictieve) operatie eraan toegaat. Daarnaast kun je verschillende protheses bekijken, zoals knie- en heupprothesen. Ook operatiesets die gebruikt worden tijdens een operatie, laten we zien tijdens de Publieksdag. En als laatste is er ook informatiemateriaal beschikbaar over leefstijl.”

Interessant voor iedereen

Voor wie is de Publieksdag interessant? Eigenlijk voor iedereen! Orthopedische klachten zijn heel uiteenlopend. Bij orthopedische klachten kun je denken aan slijtage van gewrichten, maar ook met een gebroken pols, kom je bij de orthopeed terecht. Elvira: “Het leuke aan ons vak is dat we patiënten van alle leeftijdscategorieën zien. We zien baby’s met heupdysplasie, maar ook oudere patiënten met slijtage aan gewrichten. Overigens wil het niet zeggen dat slijtage alleen bij ouderen voorkomt. De ene persoon heeft beter kraakbeen dan de andere. Wat we wél zien is dat leefstijl van invloed is op het verloop van gewrichtsklachten.”

Klachten aan het bewegingsapparaat, zoals gewrichtsklachten, zijn erg vervelend. Nies: “Het bewegingsapparaat is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Gewrichtsklachten kunnen ervoor zorgen dat je bepaalde sporten niet meer kan beoefenen, of je werk bijvoorbeeld niet meer kunt uitvoeren. Hierdoor kun je beperkt worden in je dagelijkse activiteiten. Als je geen klachten hebt, kun je beter én meer bewegen.”

Het advies dat Nies en Elvira geven? “Heb je klachten aan het bewegingsapparaat? Blijf er niet te lang mee doorlopen, maar ga naar de huisarts. Als je goed kunt bewegen, zit je lekkerder in je vel.”

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de Publieksdag door een e-mail te sturen naar aanmelden@ozg.nl, met het onderwerp “Publieksdag Orthopedie”. Vermeld in de e-mail met hoeveel personen u naar de Publieksdag wilt komen. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Meer informatie over de Publieksdag?

Op deze pagina vindt u meer informatie over de Publieksdag Orthopedie.

