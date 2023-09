STADSKANAAL – Tegenlicht meet-up Stadskanaal naar aanleiding van de uitzending ‘Maak ’t simpel!’



Na een succesvolle eerste meet up op 29 juni jl. over ‘De prijs van AI’ gaan we met veel energie en

vertrouwen een volgende meet up organiseren op: donderdag 28 september 2023

Tijd: 19.00 – 21.30 uur

Locatie: Bibliotheek Stadskanaal

Continentenlaan 2

9501 DG Stadskanaal



Tegenlicht meet up Stadskanaal

In deze meet up op 28 september a.s. gaan we weer aan de hand van fragmenten uit de uitzending

met bezoekers in gesprek/discussie/debat. Zijn de fragmenten herkenbaar en/of zijn er vergelijkbare

of andere complexe voorbeelden in de regio te benoemen en hoe gaan we daarmee om.

Als inhoudelijke deskundige hebben we Professor dr. Heinrich Winter bereid gevonden zijn licht te

laten schijnen op de materie die in de uitzending aan de orde komt. En vragen we hem te reageren op

het gesprek tussen de bezoekers. Heinrich Winter is Hoogleraar Bestuurskunde aan de RUG en heeft

als vakgebieden Bestuurskunde, Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire Bestuursrecht en

Staatsrecht&Belastingrecht. Tevens is hij verbonden aan Pro Facto, een bureau voor juridische en

bestuurskundig onderzoek. Pro Facto geeft advies en doet onderzoek naar het versterken van (de

organisaties binnen) het publieke domein en de instrumenten en werkwijzen daarbinnen. Aardige

bijkomstigheid is dat Heinrich in Stadskanaal is opgegroeid. De gespreksleiding is dit keer in handen van Martien Haasjes, ervaren in het leiden van gesprekken/debatten.



Aanmelding

Zet de datum alvast in uw agenda en deel deze meet up in uw familiekringen en/of (sociale)

netwerken. Wij hebben als werkgroep een maximum van 50 deelnemers gesteld. Bij grotere

belangstelling organiseren we een tweede avond. U kunt zich voor de meet up aanmelden via de website van VPRO Tegenlicht of Biblionet Groningen: VPRO Tegenlicht meet-up (biblionetgroningen.nl)

De werkgroep Tegenlicht meet up Stadskanaal,

➢ Tanja Kool

➢ Rinus Harmsma

➢ Reinier Bruil

➢ Geert van de Wal

➢ Coen Ronde (contactpersoon: cojoron@gmail.com of 0615957526)

Verder informatie over de uitzending

De uitzending van VPRO Tegenlicht – Maak ’t simpel! was te zien op donderdag 7 september en is

terug te kijken op NPO Start of op de website van Biblionet Groningen bij aanmelding.



(Persbericht VPRO Tegenlicht)

Doet complexiteit ons de das om? Is Nederland onbestuurbaar aan het worden? Van toeslagenaffaires

tot woningentekort en van erfpacht tot uitvoeringsorganen. Noem een overheidsdossier en het zit

muurvast. Waar de meeste vingers wijzen naar de politiek wordt de echte reden niet vaak genoemd:

We hebben het allemaal te complex gemaakt. VPRO Tegenlicht werpt een blik op vastgelopen

dossiers.

VPRO Tegenlicht kijkt mee met verschillende dossiers waarin de overheid vastloopt en zelf niet meer

lijkt te weten wat ze doet. De redactie tuurt meewarig uit over een Afsluitdijk waarvan de renovatie

langer gaat duren dan de bouw zélf negentig jaar geleden, en bladert mee in documentbestanden van

burgers die de dupe zijn van overmatig complexe overheidsregels. Wat gebeurt er als we er niet met

z’n allen in slagen om te ‘ont compliceren’? Is het überhaupt nog wel mogelijk om de vele kwesties

rondom de toeslagenaffaire, stikstof en gaswinning te versimpelen?

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer ziet in de huidige staat van de overheid vooral een democratie in verval:

‘Om het in gewone taal te zeggen; het is een grote clusterfuck.’ Vanuit Genua overdenkt hij de risico’s

van de toegenomen complexiteit in overheidsbeleid, maar waarschuwt bij de herdenkingstekens voor

de ingestorte Morandibrug ook voor al te simpele oplossingen: ‘We hebben hier in Genua eigenlijk

geen democratie meer.’ Terwijl de politiek fris van vakantie met nieuwe complexe compromissen aan

de slag gaat, blijkt het in het land simpeler te kunnen. Zo worden in de plaats Lettele eenvoudige

stappen gezet om een bijdrage te leveren aan de oplossing voor de wooncrisis; gedeelde woningen op

een voormalig boerenerf. En in het Amsterdamse Slotermeer-West krijgt de wijk een nieuwe impuls.

Na talloze rapporten, participatietrajecten en externe adviseurs, besloot een groep kunstenaars in de

wijk te gaan wonen. Zij kwamen met een hele eenvoudige aanpak om erachter te komen hoe de wijk

het beste verbeterd kon worden: Ze gingen met de bewoners in gesprek. Met:

– schrijver Ilja Leonard Pfeijffer

– algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Abdeluheb Choh

– internationaal kunstenaarscollectief Cascoland

– BuitenDelen

– stichting Erfpachters Belangen Amsterdam en

– de bewoners van camping Het Wad op de Afsluitdijk

Ingezonden