Themabijeenkomst Dementie in Bibliotheek Winschoten

WINSCHOTEN – Op donderdag 12 oktober organiseert Bibliotheek Winschoten een themabijeenkomst Dementie. Naast kennis over wat dementie eigenlijk is en hoe het brein werkt, ontvangen bezoekers praktische informatie over hulp in gemeente Oldambt voor mensen met dementie of hun naasten. Sprekers van o.a. Stichting Alzheimer Nederland, Het Alzheimer Café en Elke met haar hulphond Olli hopen handreikingen te bieden om het leven van mensen die met deze ziekte te maken hebben te verlichten.

Bibliotheek Winschoten opent 12 oktober van 14.00 tot 16.00 uur haar deuren voor iedereen die meer wil weten over dementie en welke hulp lokale organisaties bieden aan mensen die met deze ziekte te maken hebben. Fokko van der Laan van Stichting Alzheimer Nederland, afdeling Groningen, trapt de bijeenkomst af met een interessante lezing over dementie. Daarna zal Ina Hartjes, coördinator Netwerk Dementie vanuit Sociaal Werk Oldambt, bezoekers vertellen wat een casemanager kan betekenen, hoe je dit regelt en wie je kunt bellen wanneer je je zorgen maakt. Vervolgens legt Femke Wight van Welzijn Westerwolde uit wat het Alzheimer Café is en wat het café te bieden heeft. We sluiten de middag af met een hoofdrol voor contacthond Olli en begeleider Elke. Aan de hand van verschillende voorbeelden uit de praktijk legt Elke uit welk verschil hond Olli maakt in het leven van mensen met ernstige dementie. Naderhand is er ruimte voor vragen aan de sprekers en de informatietafel is gevuld met handige flyers en brochures.

Dementie roept veel emoties op, zowel bij je naaste als bij jou. Soms is er schaamte voor de ziekte. Of voor het gedrag dat je naaste door de ziekte kan vertonen. De ziekte snappen, erover praten en hulp krijgen kan het leven met dementie lichter en plezieriger maken. Deze gratis bijeenkomst is voor mensen die hier meer over willen weten. Iedereen is van harte welkom in de Kleine Zaal, lid of geen lid van de bibliotheek. Graag online aanmelden via Biblionetgroningen.nl/agenda of kom langs in de bieb. Heb je vragen? Neem contact op met Renske Osenga via 06-29183866 of r.osenga@biblionetgroningen.nl.

Initiatiefnemer Bibliotheek Winschoten vindt het belangrijk om in de samenleving te staan en kennis te delen over dementie en mogelijkheden tot hulp om langer en/of beter zelfstandig te kunnen wonen. De bibliotheek organiseert de bijeenkomst i.s.m. Stichting Alzheimer Nederland – afdeling Groningen, Sociaal Werk Oldambt, Alzheimer Café Blijham en Cultuurhuis De Klinker.

Op donderdagmiddag 21 september, Wereld Alzheimer Dag, organiseert Sociaal Werk Oldambt in De Boschpoort een infomarkt. Op donderdag 30 november besteedt De Klinker ook aandacht aan dit thema met de hartverwarmende toneelvoorstelling POW WOW. De maker Minou Bosua nodigt je uit om na te denken over hoe je zelf ouder zou willen worden en hoe we als samenleving met dementie omgaan.

Ingezonden