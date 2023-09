Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 19 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER REGEN EN WIND | WISSELVALLIGE MIDWEEK

We gaan vandaag verder met het wisselvallige weer van deze week en dat doen we vanochtend met een enkel buitje en een klein beetje zon. Maar later vandaag wordt het serieuzer met meer wind en in de loop van de middag plus vanavond enkele perioden met regen. Er komt ook windkracht 5 te staan met vlagen tot in de windkracht 7. De maximumtemperatuur is nog een graad of 19 en er kan tot middernacht 3 tot 5 mm aan regen vallen.

Vannacht blijft het daarna bewolkt met af en toe nog wat lichte regen of motregen, maar morgen is het overwegend droog met opklaringen. Dan is er een matige zuidenwind met windkracht 3 tot 4 en een maximumtemperatuur van 22 graden. Een mooie tussendag in deze week, want donderdag komt er weer wat regen aan en vrijdag krijg je enkele buien met kans op een enkele onweersbui. Dan zakt de middagtemperatuur ook terug tot 17 graden.

En voor wat betreft het weekend: dat lijkt zaterdag door een westenwind nog enkele buien te kunnen geven met een middagtemperatuur rond 15 graden, zondag lijkt voorlopig droog te zijn met een maximum rond 18 graden.