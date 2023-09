Gronings Vuur organiseert Oogstfeest in Oldambt

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 20 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MINDER WIND | MORGEN EEN NATTE DAG

Het is vandaag een stuk rustiger dan gisteren met een matige zuidwestenwind (windkracht 3 tot 4), en een afwisseling van zonnige perioden en bewolkte momenten. Het is in principe ook een droge dag, al is in de loop van de ochtend een enkele bui nog mogelijk. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is 22 graden en normaal is dat in deze fase van het jaar ongeveer 18 graden.

Vanavond en vannacht blijft het ook vrij zacht met een minimum rond 15 graden. Het blijft droog maar morgen gaat dat veranderen want er komt een front vanuit het westen en dat geeft in de loop van de ochtend een beetje regen. Meer regen komt er daarna in de middag en een stuk van de avond. Er kan morgen in totaal wellicht 10 tot 15 mm vallen bij een maximum van 19 á 20 graden en een matige zuidenwind.

Vrijdag is dat front voorbij en dan zijn er mooie, heldere zonnige perioden en later een regenbui bij 15 tot 17 graden. In het weekend begint zaterdag met opklaringen maar in de loop van de dag komen er enkele buien, zondag en begin volgende week is het droog met af en toe zon.