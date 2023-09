Geertsema Staal in anderhalve eeuw van leverancier voor de dorpssmid tot ketenpartner voor windmolenconstructie’

WINSCHOTEN – De smederij was aan het eind van de negentiende eeuw een vertrouwd onderdeel van het dorpsbeeld. Smeden konden in Winschoten terecht bij de handel in ijzer, staal en toebehoren van Albert Geertsema. De dorpssmid is inmiddels allang verdwenen, maar Geertsema Staal is nog altijd een bloeiende onderneming, al 150 jaar lang. En dat wordt gevierd met een feestelijke bijeenkomst op 29 september en een open dag op zaterdag 30 september. De officiële opening van het jubileum wordt verricht door wethouder Wünker van de gemeente Oldambt.

Voor het ijzer om te smeden en steenkool voor het smidsvuur, maar ook bijvoorbeeld ijzerdraad, gingen smeden uit Winschoten en omgeving sinds 1873 naar de Winschoter IJzerhandel van boer Albert Geertsema. Vanaf het prille begin bezorgde Geertsema het ijzer en staal al bij zijn klanten op locatie, destijds nog met handkar, paard en wagen.

Al snel was het de grootste ijzergroothandel van de regio. Negentig jaar geleden vestigde het bedrijf zich in Winschoten aan de Havenkade, van waaruit het Groningen en Drenthe over weg en water werden voorzien van ijzer en staal.De klantenkring breidde in de loop der tijd uit met onder meer machinefabrieken, mechanisatiebedrijven, de agrarische sector en industrie. “Ons familiebedrijf heeft zich altijd onderscheiden door heel goed in te spelen op de wensen van klanten. Dat doen wij tot op de dag van vandaag. Tegenwoordig is bijvoorbeeld snelle levering zeer essentieel, daarom is het bij onze voorraadproducten ‘vandaag besteld, morgen geleverd’. Dat is de reden dat wij alle gangbare soorten staal op handelslengtes in eigen magazijn op voorraad hebben”, vertelt vestigingsmanager Gerben Kiel.

Zo’n grote staalvoorraad vroeg om meer magazijnruimte. Dus verkaste Geertsema Staal in 1987 naar de huidige locatie aan de Papierbaan 50 D in Winschoten. In datzelfde jaar verkocht de familie Geertsema het resterende aandeel in de onderneming aan een ander familiebedrijf, de O. de Leeuw Groep van de familie Bootsma. Hiermee bleef de cultuur van het familiebedrijf bewaard. “Ons bedrijf mag dan 150 jaar oud zijn, we blijven inspelen op wensen van klanten en nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn we vergevorderd met de voorbereidingen op het zetten van nieuwe stappen op weg naar nog duurzamer ondernemen. Hiermee willen en kunnen wij onze klanten helpen bij het openen van nieuwe deuren.”

Open dag

Ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum vindt er op zaterdag 30 september van 10.00 tot 16.00 uur een open dag plaats, waar alle geïnteresseerden welkom zijn. Er is een rondleiding door het bedrijf, waarbij verschillende medewerkers vertellen over hun werk. Ook kunnen bezoekers meedoen aan spellen, zoals darten en het raden van gewicht van een staalbundel en een aantal staalproducten. Voor kinderen is er een springkussen. Ook zijn er hapjes en drankjes. Een dag eerder is er een receptie voor genodigden.

Het Groninger Landschap

Geertsema Staal vraagt bezoekers van de jubileumreceptie en de open dag om geen geschenken mee te nemen. Wel stelt het bedrijf het op prijs dat er een donatie wordt gedaan aan stichting Het Groninger Landschap. “Wij houden van het landschap van Groningen en willen zo bijdragen aan behoud en beheer”, zegt Kiel. Ook Geertsema Staal doet tijdens het jubileumweekend een donatie: “Wat Het Groningen Landschap doet, sluit goed aan bij ons beleid op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

