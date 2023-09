Hof van Sellingen organiseert Autumn Dreams weekend

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 21 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL REGEN | MORGEN KOELER

Het wordt een natte dag want na de droge start gaat het vanochtend regenen. En daarna zijn er zowel vanmiddag als vanavond flinke perioden met regen. Daarbij is kans op een regen- of onweersbui, maar strikt gezien wordt het bij ons niet extreem nat want er kan wel 5-10 mm aan regen vallen, maar in het noordwesten en westen van het land kan 20 tot 30 mm vallen. De temperatuur bereikt rond het middaguur nog een graad of 20, later in de middag zakt dat terug naar 17 graden en vanavond is het 14 of 15 graden.

Vannacht is het overwegend droog en gaandeweg komen er opklaringen: dan kunnen er mistbanken ontstaan. Minimumtemperatuur rond 11 graden. Morgen zijn er mooie opklaringen maar later neemt de bewolking toe en morgenavond is er kans op enkele buien. Maximumtemperatuur morgen rond 17 graden en een zwakke tot matige zuidenwind.

Zaterdag is het ’s ochtends 10 graden en ’s middags 16 graden. Er zijn opklaringen en wolkenvelden, zaterdagmiddag is er kans op een paar buien. Zondag en maandag zijn droog en zondag wordt het 17 graden, maandag ongeveer 20 graden.