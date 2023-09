Avond3daagse Pekela voor herhaling vatbaar

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 22 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OVERDAG MEEST DROOG | NA HET WEEKEND WARMER

Het is allemaal wat droger dan gisteren want tot de avond is het op een enkele bui na droog. Er zijn regelmatig een paar opklaringen, de wind is zwak tot matig uit het zuiden en de maximumtemperatuur is zo’n 17 graden.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe een regenbui maar morgenochtend is het meestens droog, morgenmiddag zijn er opnieuw enkele buien. De minimumtemperatuur is vannacht zo’n 10 graden en de maximumtemperatuur voor morgenmiddag is 16 graden. Er staat morgen een matige zuidwestenwind, later is er een westenwind.

Zondag is weer een droge dag met een matige zuidenwind, maximumtemperatuur dan rond 18 graden.

Na dit weekend is maandag ook een mooie dag met een maximum rond 20 graden en zon, dinsdag en woensdag is er kans op een bui maar dan stijgt het tot ongeveer 22 graden.