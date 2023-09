Meest indrukwekkende blues-rock lady van de lage landen komt naar d’Rentmeester

VALTHERMOND – Super trots kunnen wij zeggen dat Multiple award-winner AJ PLUG, de absolute topper uit de Nederlandse blues rock en roots scène komt optreden!

Zangeres AJ Plug (Alexandra Jolanda) wordt gezien als één van de meest indrukwekkende blues-rock ladies die de Nederlandse blues rock en roots scène de laatste jaren heeft voortgebracht. Naast de optredens van haar eigen band tourde AJ Plug ook mee in ‘Dutch TV Celebrity’ Johan Derksens theatershow, ‘Johan Derksen keeps the Blues Alive’, die in bijna alle theaters in Nederland

was te zien.



Na het uitbrengen van haar debuut album ‘Let Go Or Be Dragged’ (2014) ging het als een speer met

haar carrière. Oktober 2016 brengt ze haar tweede album ‘Chew Chew Chew’ uit die wederom ‘de

hemel werd in geprezen’. De carrière van de zangeres beland in een sneltreinvaart en ook de tweede

cd van de stoere blondine oogst louter jubelende recensies. o.a. Music Maker magazine “Gewoon

een topplaat!” (5 sterren)



Begin Mei 2018 komt ze met partner/gitarist Klaas Kuijt in Grolloo terecht in een oude bouwvallige

boerderij. Met minimale apparatuur maar met veel sfeer, wordt daar Juni 2018 het acoustische

album ‘Barefoot The GrollooTakes’ opgenomen en uitgebracht. ‘Barefoot The Grolloo Takes’. Zonder

poespas, puur en eerlijk. Het geluid is prachtig, helder en klinkt analoog’. (André Wittebroek,

BluesMagazine)



Halverwege 2019 sloeg het noodlot toe: slokdarmkanker kostte haar bijna het leven. Nu is AJ Plug

weer helemaal terug. De ziekte, de Killer King, is ingetoomd. Dat haar album gaat over ziek zijn en

beter worden is niet meer dan logisch. De songtitels spreken boekdelen: The Shape I’m In, The Sky

Turned Black, Tears Ran Dry, Never Gonna Stop, It Will Be Alright, Gimme A Smile. ‘Schrijven is

verwerken’. ‘Killer King’ is een hele muzikale en toegankelijke plaat geworden, met hier en daar een rauw randje. ‘Het is een eerlijke plaat, geen bullshit.



In maart 2022 wordt het ALbum Killer King bekroond met een award Best Blues Album uitgereikt

door de Dutch Blues Foundation tijdens de door corona uitgestelde albumpresentatie. “Van introvert

en droevig sentimenteel naar uitbundig in het ‘Rock genre’… De artieste veroorzaakte het ene na het

andere kippenvel moment”. Concert review Januari 2023 Joachim Brookes, Rocktimes Magazine

Germany



1 oktober

Zaal open: 14:30 uur, aanvang 15.00 uur



https://www.drentmeester.nl/events/AJPlug

