Vierduizend wandelaars op weg voor hun Tocht om de Noord

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 23 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANMIDDAG FRISSE BUIEN | MORGEN DROOG

We krijgen op termijn weer enkele zachte dagen met 20 graden of iets meer, maar dit weekend is het toch een beetje fris en dat is dan vooral vandaag, juist voor de eerste dag van de Tocht om de Noord. Want de maximumtemperatuur is maar 15 á 16 graden en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit zuidwest tot west, maar bovenal komen er een aantal buien voorbij. Zeker vanmiddag. Daarbij is ook kans op een hagelbui en in een bui zakt de temperatuur terug naar 11 of 12 graden.

Dus het is met recht een frisse dag voor deze tijd van het jaar, zeker in vergelijking met wat we deze maand gewend waren. Vanavond doven de buien snel uit en het wordt vannacht vrij helder met een zwakke wind. De minimumtemperatuur is 7 á 8 graden en er zullen enkele mistbanken ontstaan. Maar morgen is een vrij zonnige dag met wat stapelwolken en sluierbewolking. Er is dan een zwakke tot matige zuidenwind en het wordt morgenmiddag 17 of 18 graden.

Van maandag tot donderdag mag je rekenen op maxima van 20 tot 22 graden. Wij houden het in Westerwolde tot donderdag vrijwel droog met flinke zonnige perioden, donderdag is er kans op wat regen en daarna wordt het weer wat kouder.