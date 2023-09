Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 24 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIGE ZONDAG | WEEK MET VRIJ VEEL ZON

De buien van gisteren zijn verdwenen en het is vandaag daarom een mooie en vrij zonnige dag. Er zijn wel een paar bewolkte momenten maar dat is meesal door wat sluierbewolking. De temperatuur is vannacht gedaald tot ca. 9 graden maar het maximum is vanmiddag heel netjes met een graad of 18. En dan nog de wind: die vandaag zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3.

Vannacht komt er iets meer bewolking maar het blijft droog en de temperatuur daalt tot rond 11 graden.

Morgen is er dan ook iets minder zon dan vandaag want er is vaker midden- en hoge bewolking. Maar er zijn ook zonnige perioden en ondanks de wolkenvelden wordt het in de namiddag ongeveer 20 graden.

En ook dinsdag en woensdag houden we dat spelletje van zonnige fasen en soms meer wolkenvelden. Mogelijk valt er later op dinsdag een enkele bui maar meestal is het droog en de maximtemperaturen zijn die dagen 21 tot 23 graden. Zelfs later in de week valt er weinig weinig regen en dan is er ook regelmatig zon, maar de temperatuur zakt dan terug tot onder de 20 graden.