DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gistermiddag is om kwart voor zes op de Bundesstraße 436 in Weener, ter hoogte van de Buschfelder Sieltiefs, mogelijk een automobilist in de berm beland en daar tegen een schrikhek gereden. De bestuurder is doorgereden. De politie verzoekt getuigen van het ongeval zich te melden.

Dörpen

Vanmorgen is om 4.36 uur een 28 jarige bestuurder van een BMW 3 op de Heeder Straße bij de kruising met de B401 rechtdoor gereden. De auto kwam op een akker terecht en sloeg over de kop. In de auto zaten vijf personen. Twee van hen raakten bekneld en moesten door de brandweer uit de auto bevrijd worden. De bestuurder, die 1.54 promille alcohol in zijn bloed had, raakte, evenals twee vrouwen van 17 en 39 jaar, bij het ongeval lichtgewond. Twee mannen van 33 en 35 jaar werden met levensgevaarlijke verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De auto kan als verloren worden beschouwd. De weg is meerdere uren voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest.

Vannacht belandde door onbekende oorzaak rond twee uur een 36 jarige bestuurder van een Skoda Fabia ter hoogte van de parkeerplaats Dörpen Nord aan de B401 met zijn auto in de berm. Hij botste tegen de vangrail en meerdere bomen. Vervolgens sloeg de auto over de kop en kwam liggend op het dak tot stilstand. De bestuurder raakte zwaargewond. De schade wordt op 20.000 euro geschat.

Rhede

Gisteravond troffen voorbijgangers om acht uur ter hoogte van het kruispunt Industriestraße / Siemensstraße in Rhede een persoon aan. Zij waarschuwden de hulpdiensten. Helaas kwam voor het 33 jarige slachtoffer de hulp te laat. De politie vermoedt dat hij ter hoogte van het kruispunt met zijn elektrische skateboard (longboard) van het merk Backfire Hammer S ten val is gekomen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Papenburg.

Papenburg

Door onbekende oorzaak is gistermiddag om kwart over twee in een overdekte speeltuin aan de Boschstraße in Papenburg een elektrische speelgoedauto in brand geraakt. Het vuur werd met behulp van een brandblusser door een bezoeker gedoofd. Zes personen werden met lichte ademhalingsverschijnselen ter controle naar een ziekenhuis gebracht. De schade aan de speelgoedauto bedraagt 4.000 euro.