Westerwolde delft met ruime cijfers onderspit tegen Actief

EELDE, PATERSWOLDE – Wat niemand na een boeiende eerste helft had verwacht, werd in de eerste negen minuten van de twee helft de keiharde waarheid voor Westerwolde deze zondagmiddag in Eelde / Paterswolde. In kort tijdsbestek bouwde Actief de bij rust verkregen voorsprong van 2 – 1 op kinderlijk eenvoudige wijze uit naar 4 – 1, waarmee dit eerste duel voor beide ploegen in de nieuwe competitie plotsklaps was beslist. Hoewel Westerwolde met man en macht probeerde de achterstand nog te verkleinen, was het Actief dat uiteindelijk met een 5 – 1 eindstand aan het langste eind trok. Na de succesvol verlopen wedstrijden in de strijd om de KNVB-beker een bittere pil voor de mannen van trainer Richard Streuding, maar met de gedachte dat er nog 25 wedstrijden zijn te spelen is er nog voldoende hoop op een goede klassering in de derde klasse B. Maar dan zal het rendement qua afronden van kansen wel omhoog moeten.

Gedurende het eerste half uur van deze wedstrijd was Westerwolde de bovenliggende partij. Tot twee maal toe had René v.d. Laan de score voor de Vlagtwedders kunnen openen, maar oog in oog met de doelman van Actief wist hij het net niet te vinden. Maar dankzij de hulp van Actief-verdediger Wessel v.d. Veen kwam Westerwolde in de 20e minuut toch op voorsprong. Uit een vrije trap van Kevin v.d. Laan vanaf het middenveld kopte hij de bal dusdanig achterwaarts dat deze met een mooi boog plots over de goalie van Actief tegen de touwen plofte: 0 – 1. Lang kon de ploeg van de vanmiddag in het donkerblauw spelende bezoekers niet van de voorsprong genieten, want in de 38e minuut werd een verdedigingsfout van Westerwolde genadeloos afgestraft door Ermin Imelman en kwamen beide ploegen dan ook weer op gelijke hoogte: 1 – 1. En hoewel niet direct passend bij het spelbeeld over de gehele eerste helft gezien, ging Actief toch met een voorsprong naar de thee. Met een mooie voetbeweging krulde opnieuw Imelman vanuit een corner met een fraaie boog de bal in de 43e minuut andermaal achter doelman Wichers van Westerwolde: 2 – 1. Door deze twee vrij simpele tegentreffers genoeg werk aan de winkel voor de leiding van Westerwolde dus om met het oog op het vervolg van wedstrijd de mannen weer op scherp te zetten voor de tweede vijfenveertig minuten.

Maar dat ging anders dan ook de ruim vertegenwoordigde aanhang van Westerwolde had gedacht en vooral gehoopt. Al in de 52e minuut lag het leer andermaal achter Wichers. Uit een “ingestudeerde” vrij trap nam Leon Buiter net buiten de zestien geheel vrijstaand de bal dusdanig op de slof dat zijn volley door een aantal spelers inclusief de doelman waarschijnlijk alleen maar gehoord is: 3 – 1. En al in de 54e minuut werd het pleit definitief beslecht. Opnieuw een verdedigingsfout werd op vrij simpele wijze door Milan Dekker tot een 4 – 1 voorsprong voor Actief omgetoverd, waardoor Westerwolde in het vervolg van de wedstrijd compleet achter de feiten aanliep. Ook twee wissels brachten weinig tot geen kentering in de wedstrijd en ondanks de goede wil werden er in de vijfentwintig minuten hierna geen reële scoringskansen gecreëerd. Pas nadat Jens Roorda in de 81e minuut na een fout van doelman Wichers van Westerwolde de stand uitbouwde naar 5 – 1, ontstonden er nog een drietal doelkansen voor de bezoekers. Een bal die op de lat belandde, een vliegend schot van Kevin v.d. Laan en een open kans voor Frank Riks waren de grootste wapenfeiten om een iets beter resultaat uit het vuur te slepen. Dat lukte echter niet en met twee gele kaarten in zijn notitieboekje floot de deze middag prima leidende arbiter Jack Li uit Assen voor het eindsignaal. Voor Westerwolde kon daarna het nabeschouwen van een lesje effectiviteit zowel verdedigend als aanvallend in een voetbalwedstrijd worden begonnen.

Hierbij zal het accent waarschijnlijk vooral komen te liggen op verdedigende onzorgvuldigheid en de verschillende spelhervattingen van de tegenpartij. Want door het niet accuraat handelen bij deze momenten kreeg Westerwolde bij een openingswedstrijd van de competitie een nederlaag te verwerken die de laatste jaren niet vaak (meer) is voorgekomen. Maar het mooie is dat in een competitie dit binnen een week al weer recht getrokken kan worden. Hoewel waarschijnlijk pittig staat er volgende week zondag een thuiswedstrijd op De Barlage tegen het uit de tweede klasse gedegradeerde Peize te wachten. Als u getuige van dit duel wilt zijn dan kan dat 1 oktober vanaf 14.00 uur

Opstelling Westerwolde: Marco Wichers – Joran Luijten – (72e min. Elroy v.d. West) – Tex van Kalmthout – Rik te Velde – Rudolf Riks – Mark Geukes (72e min. Ben Ophof) – Julian Smid – Kevin v.d. Laan – Bart Nieland – René v.d. Laan – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. J. Li uit Assen

Aantal toeschouwers: 100

Amusementswaarde: 7

Ingezonden door HJ Pleiter