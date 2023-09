Beelden geweldsincidenten Oude Pekela, Winschoten en Groningen in Opsporing Verzocht

OUDE PEKELA, WINSCHOTEN, GRONINGEN – In het programma Opsporing Verzocht wordt morgenavond aandacht besteed aan de geweldsincidenten in Oude Pekela, Winschoten en Groningen.

In de uitzending van Opsporing Verzocht zijn beelden te zien van drie geweldsincidenten, die de afgelopen weken Winschoten, Oude Pekela en Groningen hebben plaatsgevonden. Er staan meerdere verdachten op beeld en er is ook beeld van een kleine, lichtkleurige auto.

De politie vraagt in de uitzending uw hulp bij het herkennen van de verdachten. De politie wil ook zoveel mogelijk informatie over de auto en een wapen dat is gebruikt. Helpt u mee? Kijk dinsdagavond vanaf 20:30 uur naar Opsporing Verzocht op NPO2.