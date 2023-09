Kinderen bedenken online Quiz voor Groningse bibliotheken

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 25 september, 08.00 uur door John Havinga

VRIJ ZONNIGE DAG | DE HELE WEEK WARM NAZOMERWEER

Het wordt een vrij zonnige dag met geregeld wat bewolking die de zon nu en dan in de weg zit. Toch zal de zon wel regelmatig gaan schijnen en wordt het een warme nazomerdag. De temperatuur komt te liggen rond 20 graden, bij een zuidelijke wind die matig wordt rond 3 à 4 Bft. In de loop van de middag wordt het wat rustiger en is de wind zwak tot matig (2-3 Bft).

Vanavond en vannacht opklaringen en wat wolkenvelden bij een zwakke zuid-zuidoostenwind. De temperatuur daalt tot rond 9 graden. Morgen is ook aardig met vrij zonnig weer en zonnige perioden afgewisseld door wat stapelwolken en sluierwolken. Het wordt een rustige dag met een zwakke zuidelijke wind en de maximumtemperatuur komt te liggen rond 21 graden.

We worden tot het einde van de week getrakteerd op zonnige momenten en soms wat wolkenvelden. De temperaturen liggen woensdag rond 23 graden, daarna liggen die rond 20 à 21 graden. Aan het einde van de week hebben we regelmatig zon en misschien donderdagavond, maar waarschijnlijk vooral vrijdag buiig weer. Het weekend lijkt dan weer vrij zonnig en droog te gaan verlopen.