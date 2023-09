Unieke tentoonstelling in Artphy: “Verteerbaar” – kunstwerken en activiteiten rondom plantaardige eiwitten.

WESSINGHUIZEN – In Artphy, dé kunsthal voor kunst en wetenschap in Noord-Nederland, wordt momenteel een buitengewone tentoonstelling gehouden onder de naam “Verteerbaar.” Deze expositie in Wessinghuizen toont kunstwerken die gewijd zijn aan de eiwittransitie en de bevordering van het consumeren van plantaardige eiwitten, bij voorkeur afkomstig uit Noord Nederland. De kunstenaars hebben hierbij samengewerkt met vooraanstaande wetenschappers, wat heeft geresulteerd in een unieke en inspirerende verzameling werken.

De tentoonstelling belicht niet alleen de artistieke expressie, maar ook de wetenschappelijke inzichten die schuilgaan achter deze belangrijke voedselbronnen. De komende weken zijn er meerdere activiteiten:

Op zondagmiddag 1 oktober 15.00 uur worden twee boeiende lezingen georganiseerd over de veredeling van akkerbouwgewassen, met als centrale vragen: ‘Hoe kunnen we meer stikstof binden in de wortelknolletjes?’ ‘Hoe maken we onze akkerbouwgewassen meer multifunctioneel?’ Bovendien zal er een bijzondere performance plaatsvinden in het paviljoen ‘Performance Space’ in de parktuin van Artphy, waarbij gebruik wordt gemaakt van grond verzameld bij vijf boerderijen rondom Wessinghuizen.

En dan, op 8 oktober, voegt het Veenkoloniaal Orkest en Koor een wel heel bijzondere extra dimensie toe. Ze brengen een minimal music-concert ten gehore. Dit unieke muzikale evenement belooft een onvergetelijke ervaring te worden.

De tentoonstelling “Verteerbaar” in Artphy is een viering van kunst, wetenschap en duurzame voedselpraktijken. Het is een uitnodiging aan u om na te denken over de voedselkeuzes die we maken en hoe deze onze planeet beïnvloeden. We hopen, dat u zich bij ons voegt in Artphy om de unieke creaties te bewonderen en deel te nemen aan deze boeiende evenementen.

Zie verder op: www.artphy.nl

Ingezonden door Jan Willem Kok