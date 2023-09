Verenigingsavond Sportaanbieders Gemeente Stadskanaal uitstekende manier van samenwerken en inspireren

STADSKANAAL – Vrijdag 22 september was in de Spont een verenigingsavond voor alle sportaanbieders in de Gemeente Stadskanaal. Dit was wederom een uitstekende manier van samenwerken en inspireren. Het feit dat dit plaatsvindt vanuit het sportakkoord/preventieakkoord benadrukt het belang van gezamenlijke inspanningen om sport en gezondheid te bevorderen.

Het aanhalen van verschillende thema’s, zoals inclusief sporten, rolstoelhandbal (bijvoorbeeld door vereniging Jahn 2), de website www.stadskanaalbeweegt.nl en JOGG (Samen maken we gezond gewoon), laat zien dat er aandacht wordt besteed aan diverse aspecten van sport en gezondheid. Inclusief sporten is bijvoorbeeld van groot belang om ervoor te zorgen dat sport toegankelijk is voor iedereen, ongeacht hun fysieke capaciteiten. Website stadskanaalbeweegt.nl is een geweldige bron van informatie en ondersteuning zijn voor mensen die geïnteresseerd zijn in sport en beweging in de gemeente.

Het samenbrengen van sportaanbieders en het bespreken van deze thema’s is een positieve stap naar een gezondere en meer inclusieve gemeenschap. Samenwerken en inspireren zijn cruciale elementen om sport en gezondheid te bevorderen, en het lijkt erop dat deze verenigingsavond een waardevol platform heeft geboden om deze doelen te bereiken.

Ingezonden door Tristan Rotman