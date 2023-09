Eerste buis testbaan European Hyperloop Center geplaatst

VEENDAM – In Veendam komt een 420 meter lange testbaan voor het European Hyperloop Center. Vandaag werd op het terrein van HUSA Logistics ceremonieel de eerste buis geplaatst. Met het centrum gaat Hardt Hyperloop de technologieën van dit toekomstige vervoermiddel testen.

De hyperloop is een transportmiddel dat is bedacht door Elon Musk, oprichter van onder meer Tesla en Space X. Met behulp van de hyperloop moet reizen met een snelheid van 1.200 kilometer per uur mogelijk zijn. Dit maakt het in theorie mogelijk om in dertig minuten van Amsterdam naar Parijs te reizen. De hoge snelheid is mogelijk dankzij het gebruik van een netwerk van buizen op lage druk in combinatie met een magnetisch zweefsysteem.

Hardt Hyperloop haalde voor de bouw van het European Hyperloop Center 12 miljoen euro op bij investeerders. De eerste tests in de faciliteit moeten in 2024 van start gaan. De hyperloop wordt wel eens gezien als het vervoer van de toekomst. Dit omdat het vriendelijk is voor het milieu. De wagons in de buizen kunnen hoge snelheden bereiken (1000 kilometer per uur). De hyperloop zou daarmee in de toekomst een vervanger kunnen zijn voor vliegen over korte afstanden.

Foto’s ingezonden door Willem van der Werf, parkstadveendam.nl