Fietsrouteproject In het Spoor van De Ploeg breidt uit met wandeling

WINSCHOTEN – Op zaterdag 30 september 2023 wordt het fietsrouteproject In het Spoor van De Ploeg uitgebreid met een wandeling door de binnenstad van Winschoten. De 5 km lange wandeling, die de titel De Blauwe Schuit draagt, voert wandelaars langs locaties die Joodse verhalen en verhalen over het (kunstenaars-)verzet herbergen. Elk verhaal is gekoppeld aan een blad uit de eerste ‘suite’ van de Chassidische Legenden, die kunstenaar en drukker H.N. Werkman in 1942 voor clandestiene uitgeverij De Blauwe Schuit maakt.



De Blauwe Schuit

Uitgeverij De Blauwe Schuit geldt als de eerste clandestiene uitgeverij van Nederland. In november 1940 vindt de oprichting plaats. Het initiatief komt van drie Winschoters: dominee August Henkels, docent klassieke talen Adri Buning en chemicus Ate Zuithoff. Met rijmprenten willen zij hun vrienden een hart onder de riem steken. De Blauwe Schuit geeft tijdens de Tweede Wereldoorlog, buiten het zicht van de bezetter, veertig werken uit, waarvan Chassidische Legenden I en II de belangrijkste zijn. Het drukwerk, met een – voor de goede verstaander – anti Duitse strekking, wordt, evenals de illustraties, verzorgd door Ploegkunstenaar H.N. Werkman.



Gratis routeflyers

Vanaf het Tellerlikkerfestival zijn de routeflyers die bij De Blauwe Schuit wandeling horen, verkrijgbaar bij het Toeristisch informatie punt (TIP). Het TIP bevindt zich in De Klinker, het begin- en eindpunt van de wandeling. Op de folder is te lezen hoe de gratis RoutAbel-app kan worden gedownload. Deze app garandeert de navigatie en voorziet wandelaars van verhalen, beeldmateriaal en muziek- en geluidsfragmenten.



Wandelen o.l.v. stadsgids Koos Akkerman

De lanceringsdatum van de stadswandeling valt samen met het Tellerlikkerfestival. Op deze laatste zaterdag van september kunnen belangstellenden deelnemen aan een De Blauwe Schuitwandeling onder leiding van Koos Akkerman. Deelname aan de wandeling, die om 14.00 uur vanaf het festivalterrein start, is gratis.



The Blue Barge

Tijdens het Tellerlikkerfestival kunnen bezoekers ook kennismaken met het activiteitenprogramma The Blue Barge. The Blue Barge is het 21e–eeuwse antwoord op De Blauwe Schuit. Het programma nodigt Winschoters uit om de handen uit de mouwen te steken, net als hun stadsgenoten van weleer. Onder leiding van kunstenaars van nu en geïnspireerd door de bijzondere uitgaven die Buning, Henkels, Zuithof en Werkman hebben nagelaten. De artistieke eindproducten zijn te beschouwen als een eerbetoon aan de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog verzet pleegden, gruwelijkheden ondergingen en/of het leven lieten. Maar ze dienen ook als hart onder de riem voor stads- en streekgenoten die vandaag de dag wel een oppepper kunnen gebruiken. Behalve workshops omvat The Blue Barge ook een lezingenaanbod. Voor opgave en informatie kunnen belangstellenden terecht op de website van De Klinker.



Een jaarrond In het Spoor van De Ploeg aanbod

De wandeling vormt een belangrijke aanvulling op het bestaande In het Spoor van De Ploeg fietsnetwerk, dat inmiddels negen routes door Noord-, Oost- en Zuid-Groningen omvat. Dankzij het nieuwe aanbod kunnen museumbezoekers en andere belangstellenden óók buiten het fietsseizoen in het spoor van de Groninger expressionisten treden. En dát is precies wat het project In het Spoor van De Ploeg voor ogen staat: een jaarrond In het Spoor van De Ploeg aanbod, dat provinciebreed en divers is. Opdat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen de charme, de zeggingskracht en het belang van de toenmalige Groninger kunstkring te ontdekken. The Blue Barge en de De Blauwe Schuit routes zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Groningen, Stichting Vrienden op de fiets en het Groninger Museum.

Kunstkring De Ploeg

In 1918 richt een aantal jonge kunstenaars kunstkring De Ploeg op. Het is een reactie op het artistieke klimaat in Groningen. De initiatiefnemers zijn het gebrek aan expositie- en ontwikkelingsmogelijkheden zat. Contact met collega’s en werkplekken, dat is wat ze willen. En, ze staan te popelen om hun werk aan het Groninger publiek te laten zien.

Jan Altink, één van de initiatiefnemers, oppert de naam De Ploeg. Het is hoog tijd om de Groninger ‘kunstakkers’ te keren. Alleen in opengebroken kleigrond kan een nieuw initiatief succesvol ontkiemen. De Ploegkunstenaars veranderen het lokale kunstklimaat eigenhandig. Uit de omgewoelde Groninger kleigrond groeit een kunstkring van naam en faam.

