Het bruist bij Kunstencentrum De Klinker

Bij Kunstencentrum De Klinker zijn alle individuele lessen, zowel instrumentaal als vocaal, weer gestart, de dansleerlingen zwieren door de danszaal, de bandjes en ensembles buigen zich over nieuw materiaal. Maar er is meer: binnenkort komen daar de groepslessen voor jonge kinderen weer bij.

Bijvoorbeeld de jaarcursus Muziek Ontdekken, o.l.v. docente Annemieke van Walsum, waar 7, 8, jarigen kennis maken met alle ingrediënten die nodig zijn om het instrument van keuze te leren bespelen. Zo wordt er geleerd wat de begrippen “maat” en “ritme” inhouden door zelf te zingen, te luisteren, te bewegen en te spelen op diverse instrumenten. Verder komt het notenschrift aan bod, en leren ze liedjes spelen op een keyboard.



Ook start de cursus Blokfluitland, o.l.v. Marianne Heeres, dit is een speelse blokfluitcursus speciaal ontwikkeld voor jonge kinderen vanaf ca 6 jaar. Aan de hand van de methode ‘Blokfluitland’, leren de kinderen op speelse wijze samen muziek te maken. De groepsgrootte is maximaal 6 kinderen, zodat er veel individuele aandacht mogelijk is en de kinderen optimaal ook van elkaar kunnen leren.

Bij beide cursussen zijn nog een paar plekjes vrij.



Naast deze groepslessen voor jonge kinderen heeft ook de dansafdeling weer plek voor met name jonge kinderen. Streetdance, tapdance, klassiek ballet, modernjazz, er is keuze genoeg! Lekker swingen op muziek, mooie choreografieën leren. Met de groep werk je naar de jaarlijkse spectaculaire uitvoering toe.

Voor volwassenen start donderdag 5 oktober a.s. onder de enthousiaste leiding van Harvey Mercera weer de djembé workshop. Beginners- en gevorderden gaan 10 avonden lekker met diverse ritmes aan de slag. Een eigen djembé is niet nodig.



Plezier beleven staat bij Kunstencentrum De Klinker altijd centraal.

Aanmelden, of meer informatie is te vinden op de website: www.inderklinker.nl/kunstencentrum

