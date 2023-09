DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Om 7.38 uur is gistermorgen op het Mittelkanal rechts in Papenburg een 14 jarig meisje aangereden. Zij werd geschept door een VW bus toen zij plotseling de weg overstak. Het slachtoffer is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. De 68 jarige bestuurder van de VW bus kwam met de schrik vrij.

Meppen

Tussen vrijdag en maandag is vanaf een bouwplaats aan de Markstiege in Meppen een trilplaat gestolen. De schade bedraagt 500 euro.

Dörpen

Op 10 september is rond zes uur ’s morgens bij een dancing aan de Bürgerstraße in Dörpen een 22 jarige inwoner van Papenburg door een onbekend persoon omver gestoten. Hij kwam hard op het asfalt terecht en moest zich onder doktersbehandeling stellen. De politie verzoekt getuigen hiervan contact op te nemen met het politiebureau van Papenburg.