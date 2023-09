Livestream GOUD Westerwolde op 3 oktober

STUDIO RTV WESTERWOLDE, WESTERWOLDE – Jan Hebers, presentator bij Radio Westerwolde en maker van de podcast Jong & Wilt, presenteert 3 oktober om 19.30 de livestream van GOUD Westerwolde. Wethouder duurzaamheid Saskia Ebbers zit aan tafel. Samen met o.a. Jasper Sieben, beleidsadviseur duurzaamheid, praat zij over wat GOUD Westerwolde precies is en wat het inwoners biedt.

Duurzaamheidsplatform

GOUD Westerwolde is het duurzaamheidsplatform van de gemeente Westerwolde. Het is de verzamelplek voor alles wat voor inwoners van Westerwolde geldt op het gebied van duurzaamheid. Van subsidies tot tips om energie te besparen of het aanvragen van een laadpaal. Ook inwoners die zich zorgen maken over hun energierekening kunnen via het platform tips en advies inwinnen.

Saskia Ebbers: “Op het gebied van duurzaamheid en geld besparen is zoveel voordeel te halen. Hoe klein of groot ook. Maar het is soms moeilijk te vinden wat je nodig hebt, of wat voor jou geldt. Met GOUD Westerwolde maken we het inwoners makkelijker door ze te helpen de juiste weg te kiezen.”

Livestream

De livestream start op 3 oktober om 19.30 uur en is te volgen via westerwolde.nl/goud-westerwolde, of rechtstreeks via de link bit.ly/3t79UHk. Inwoners én niet-inwoners zijn welkom om mee te kijken en luisteren. Ook is er een mogelijkheid om live via de chat onder de stream óf via WhatsApp vragen te stellen naar aanleiding van de uitzending.