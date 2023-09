Verschillende activiteiten tijdens de Kinderboekenweek in bibliotheken Onstwedde en Stadskanaal

ONSTWEDDE, STADSKANAAL – Tijdens de Kinderboekenweek (4 t/m 15 oktober) komt Theater Pannenkoek naar de Bibliotheek Onstwedde op 4 oktober, deze voorstelling is voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deze Kinderboekenweek vieren we ‘thuis’, in alle vormen, en met alle verschillen en gelijkenissen. Het thema is ‘Bij mij thuis’. Wat maakt een huis een thuis? Bij iedereen is het thuis anders. Kinderboeken laten kinderen kennismaken met de wereld om zich heen.

Activiteiten

Om de Kinderboekenweek te vieren, organiseert de Bibliotheek leuke activiteiten voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Naast de voorstelling in Bibliotheek Onstwedde op 4 oktober en gaan we op woensdag 11 oktober een vogelhuisje versieren in de Bibliotheek Stadskanaal. Daarnaast is er in de Bibliotheken van Musselkanaal en Onstwedde doorlopend de mogelijkheid om je eigen stiftgedicht te maken.

Verder organiseert BiebLab in de Kinderboekenweek de eerste editie van het Minecraft Kampioenschap. Iedereen kan vanuit huis meebouwen en proberen een plek te veroveren in de provinciale finale op zaterdag 14 oktober. Op woensdag 4 oktober komt om 14:00u een video online van het Minecraft Kampioenschap en kan worden ontdekt wat de challenge is, deze video is te zien op het YouTube kanaal van BiebLab. Aansluitend organiseren we in de Bibliotheek Stadskanaal een Minecraft Meetup waarop je samen aan de opdracht kunt werken in het eLAB.

Griffels en Penselen

De Griffels en Penselen worden jaarlijks uitgereikt door de vakjury en vormen de belangrijkste prijzen voor het Nederlandse kinderboek. De Griffels worden toegekend aan de beste en mooist geschreven kinderboeken en de Penselen aan de mooist geïllustreerde kinderboeken. De Zilveren Griffels en Penselen zijn inmiddels bekend. De winnaars van de Gouden Griffel en Penseel worden op vrijdag 29 september bekendgemaakt.

Prentenboek van de Kinderboekenweek

Het prentenboek van de Kinderboekenweek is Mijn huis is jouw huis van Yvonne Jagtenberg. In het huis van Pats komen er steeds meer bewoners bij. En het huis wordt alsmaar groter gemaakt, tot er op een dag iemand op de stoep staat te schreeuwen dat het zo écht niet verder kan …

Meer inspiratie

Boekentips voor kinderen zijn te vinden op biblionetgroningen.nl/kinderboekenweek. Ook staan hier alle activiteiten die de Groningse bibliotheken organiseren tijdens de Kinderboekenweek. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek.

