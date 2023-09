Aftrap Nationale Kraanwaterdag groot succes

OUDE PEKELA – Op woensdag 27 september 2023 openden de basisscholen Hendrik Wester, 7 Sprong en Sint Willibrordus in Oude Pekela de Nationale Kraanwaterdag in de provincie Groningen. Samen met Waterbedrijf Groningen en de gemeente Pekela werd het startsein gegeven voor deze dag. Maar ook voor de Waterchallenge, waarbij de leerlingen van deze scholen drie weken zo vaak mogelijk kraanwater drinken voor Water for Life. Een stichting die zich inzet om alle mensen in arme wijken in de hele wereld toegang te geven tot drinkwater en een toilet. Voorafgaand aan de waterspelen zorgde Juvat Westendorp, JOGG-regisseur, voor een warming-up. Zo’n 230 leerlingen deden mee aan deze geslaagde dag, die draaide om gezondheid, bewustwording en de waarde van kraanwater.

Tijdens de Nationale Kraanwaterdag werd het schoolplein omgetoverd tot een waterparadijs met verschillende wateractiviteiten, waaronder flessenvoetbal, het sponzenspel en een spannende kruiwagenrace. Waterbedrijf Groningen bood leerlingen ook de kans om te fitten ‘kraantje draaien’. En natuurlijk konden kinderen hun bidon vullen met water bij de waterkar van het waterbedrijf die op het schoolplein stond.

Gastlessen

Daarnaast kregen verschillende groepen leerlingen leerzame gastlessen van medewerkers van Waterbedrijf Groningen. Ze vertelden niet alleen over kraanwater, maar ook waarom we er slim mee moeten omgaan. De medewerkers gaven de leerlingen onder meer handige tips over hoe zij water kunnen besparen, zoals de kraan dicht bij tanden poetsen en de kleine knop- voor de kleine boodschap.

Nationale Kraanwaterdag

Nationale Kraanwaterdag is een jaarlijks terugkerend initiatief, gesteund door alle Nederlandse drinkwaterbedrijven, dat als doel heeft kinderen bewust te maken van de waarde van kraanwater en waarom het belangrijk is om er spaarzaam mee om te gaan. Deze inspanningen dragen bij aan de nationale doelstelling om het drinkwatergebruik in 2035 met 20% te verminderen, terwijl tegelijkertijd wordt benadrukt dat het drinken van kraanwater een gezonde keuze is. Deze dag wordt ondersteund door veel organisaties waaronder Gezonde School, JOGG, Voedingscentrum, Jong Leren Eten, Voedseleducatieplatform, Eco-Schools, Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO), Ons Water en Watereducatie.nl

Ingezonden door gemeente Pekela