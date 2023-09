Herfsttuinenmarathon bij Het Tuinpad op

REGIO – HET TUINPAD OP – IN NACHBARS GARTEN zet zich in voor het open stellen van bezienswaardige particuliere tuinen en wil de aandacht vestigen op bijzondere openbare tuinen en parken. De openstelling van particuliere tuinen is in vele Europese landen inmiddels een bekend fenomeen, maar HET TUINPAD OP – IN NACHBARS GARTEN is uniek omdat deze stichting grensoverschrijdend werkzaam is, nl. in Groningen, Drenthe en Noordwest Duitsland. Als afsluiting van het tuinseizoen is er dit jaar op 7 en 8 oktober de herfsttuinenmarathon: een must voor de tuinliefhebbers zodat ze hun hart nog eenmaal kunnen ophalen en genieten van een open tuinen weekend in herfstkleuren.

De basis voor deze ‘bloeiende’ organisatie werd in 1984 door enkele enthousiaste tuinliefhebbers in de provincie Groningen gelegd. In 1992 was het “Jaar van Europa” voor de Stichting aanleiding om de stap vanuit de provincie Groningen over de grens in richting Duitsland te doen. Om het Duitse deel enigszins af te bakenen werd gekozen voor het gebied Noordwest Nedersaksen tot ca. Oldenburg in oostelijke richting en Lingen/Ems in zuidelijke richting (Emsland). Nog iets later werd ook de provincie Drenthe toegevoegd.

Driejaarlijks wordt er een kleurrijke tuinengids uitgegeven. Deze gids biedt veel informatie over 120 aangesloten de tuinen. Het boekje heeft een handzaam formaat met 167 bladzijden op A5 formaat en is tweetalig (Nederlands en Duits). De gids bevat informatie over alle 120 aangesloten tuinen en van elke tuin een kleurenfoto. Met behulp van een kaartje, pictogrammen en teksten met praktische informatie zoals openingsdagen is snel te zien wat er verwacht kan worden. Alle aangesloten tuinen worden regelmatig door de stichting beoordeeld om de kwaliteit en de bezienswaardigheid te waarborgen. Nieuwe tuinen worden na aanmelding door een tuinencommissie gekeurd op gastvriendelijkheid, (planten)kennis van de eigenaar, staat van onderhoud en belevingswaarde van de tuin. Na goedkeuring wordt de tuin iedere drie jaar opnieuw bezocht om de bezienswaardigheid van het tuinenbestand op peil te houden. De gids is veelal verkrijgbaar bij aangesloten tuineigenaren of via www.hettuinpadop.nl.

Naast het uitgeven van de tuinengids worden er door de stichting jaarlijks een aantal “tuinenmarathons” georganiseerd. Tijdens een tuinenmarathon kunnen tuinliefhebbers zonder een vooraf gemaakte afspraak een selectie van de tuinen bezoeken. Op 7 en 8 oktober is er de herfsttuinenmarathon. De deelnemende tuinen openen van 11-17 uur de poorten.

De entree is soms gratis, soms wordt een vrije gift op prijs gesteld of er wordt entree gevraagd. De lijst met deelnemende tuinen wordt voortdurend bijgewerkt en is te vinden op www.hettuinpadop.nl onder tuinagenda. Op deze site staan ook gedetailleerde beschrijvingen van de tuinen.

Deelnemerslijst (onder voorbehoud) 7 & 8 oktober:

Eelde, Tuin Jan & Ivonne Wieringa, Zevenhuizerweg 18

Eelde, Museum De Buitenplaats, Hoofdweg 76

Gasselte, Bloemakkershof, Ria & Jan ten Dam, Wevenakkersweg 1

Meeden, Tuingoed Foltz, Hereweg 346, alleen/nur 07.10

Middelstum, Landgoed Ewsum, Oosterburen 1

Midwolda (Oldambt), Landgoed Ennemaborg, Hoofdweg 100

Nieuw Scheemda, Tuin van de Witte Wolk, Nirad & Jagran Verbeek-Heemskerk, Hamrikkerweg 132

Pieterburen, Domies Toen, Hoofdstraat 76

Sappemeer, Veenborg Welgelegen, De Vosholen 60

Scheemda, De Eexterhof, Watze & Giny Bokma, Eexterweg 29C, alleen/nur 08.10

Sellingen, Klein Flora Westerwolde, Klaas Haak, Lageweg 33

Sellingen, De Eendepoel, Johan & Albert Bovee, Ter Apelerstraat 42

Uithuizen, Museum Menkemaborg, Menkemaweg 2, 10:00 – 16:00 uur

Vlagtwedde, Arboretum Westeresch, Jan Loots & Stijnie Veendorp, Veelerweg 23

Vlagtwedde, De Vier Handen, José & Ed Rogaar, Wollinghuizerweg 145, alleen/nur 08.10

Vriescheloo, Kwekerij Jacobs, Dori & Henk Jacobs, 5e Dalweg 4

Warffum, Openluchtmuseum Het Hoogeland, Schoolstraat 4 (zondag van 13-17 u.)

Ingezonden