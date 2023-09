Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 27 september, 13.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG VRIJ WARM | KLEINE WISSELINGEN

Er blijft vandaag een afwisseling van bewolkte momenten en momenten met de zon. Vanavond raakt het zwaarder bewolkt en later vanavond kan er ook een bui vallen, maar vannacht zal het daarna weer opklaren. De maximumtemperatuur is 21 á 22 graden en er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind, vannacht draait de wind naar het zuidwesten en dan daalt het tot rond 14 graden.

Morgen is er eerst aardig wat zon met enkele stapelwolken, in de loop van de middag neemt de bewolking opnieuw toe en morgenavond is er kans op een bui. Maximum morgen rond 20 graden bij een matige zuidwestenwind.

De vrijdag begint ook nog bewolkt met een enkele bui maar later komen er opklaringen want de meeste buien blijven vrijdag in het zuiden van het land. Daarna is de zaterdag droog en vrij zonnig met weinig wind, zondag is er meer bewolking met kans op een bui. Maximumtemperatuur ook in het weekend rond de 20 graden, en begin volgende week is dat niet veel anders.