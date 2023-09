Nieuw onderkomen RTV1 in Veendam betekent groei en samenwerking

VEENDAM – Heugelijk nieuws voor RTV1. De omroep voor de gemeenten Borger-Odoorn, Stadskanaal en Veendam heeft een nieuw onderkomen in de laatstgenoemde gemeente. De omroep was al langere tijd aan het zoeken voor een geschikte plek en zo de locatie op het industrieterrein van de Parkstad te verlaten.



Henk Otter, voorzitter van RTV1, is erg enthousiast over de nieuwe locatie. ‘Met deze stap wordt RTV1 beter zichtbaar in Veendam. We hopen dat de vrijwilligers zich in dit nieuwe gebouw thuis gaan voelen.’ In het pand zal een radiostudio komen en zal er voor de vrijwilligers ruimte zijn om te monteren.

Ook eigenaar van het pand Ron Haans is blij. ‘Het is een hele leuke samenwerking op sportief vlak als ook op promotioneel vlak. We kunnen veel voor elkaar doen en dat is positief. Samen thuis in de regio, dat is volgens mij heel erg belangrijk.’ Ook hoopt Haans dat sport een groter onderdeel wordt binnen de omroep.



Nieuwe stap

Voor RTV1 is dit een nieuwe stap in Veendam. ‘In januari komen er nieuwe journalisten binnen de omroep en dus ook in Veendam. We willen er met elkaar voor zorgen dat we een goede basis leggen hier in de gemeente. Ook moeten we zichtbaar zijn, want dat is erg belangrijk.’



Win-win situatie

De sportketen van Haans zit op veel plekken in de regio. De sporter geeft aan dat er een mogelijkheid bestaat dat RTV1 ook zichtbaar is in andere vestigingen. ‘We zitten onder andere in Stadskanaal, Winschoten en Emmen. Op al deze locaties is RTV1 bereikbaar. We zitten in de dezelfde regio. Ik werk altijd met win-win situaties, dus dat is deze ook.’

Ingezonden door Rutger Breider RTV1