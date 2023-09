Politie krijgt meerdere tips over geweldsincidenten Winschoten, Oude Pekela en Groningen

OUDE PEKELA, WINSCHOTEN, GRONINGEN – In het programma Opsporing Verzocht werd gisteravond aandacht besteed aan de geweldsincidenten in Oude Pekela, Winschoten en Groningen.

In de uitzending van Opsporing Verzocht waren beelden te zien van drie geweldsincidenten, die de afgelopen weken in Winschoten, Oude Pekela en Groningen hebben plaatsgevonden. Er werden beelden van meerdere verdachten gedeeld en er was beeld van een kleine, lichtblauwe Fiat Punto.

Na de uitzending kwamen bij de politie meerdere tips binnen. Veel van die tips gaan over de lichtblauwe Fiat Punto.

Herken je de verdachte(n)? Weet jij meer over de Fiat Punto? Bel de politie (0800-6070)