Spookrijder lichtgewond na aanrijding A28

DE PUNT – Een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden nadat hij al spookrijdend een ongeval veroorzaakte op de A28 bij De Punt. De verdachte had geen geldig rijbewijs en hij was onder invloed.

Bij dit ongeval waren enkele andere voertuigen betrokken en de spookrijder is licht gewond geraakt. Verder raakte er niemand gewond. De A28 werd tijdelijk volledig afgesloten.

Rond 04:30 uur in de nacht van 26 op 27 september kwam de melding binnen van een spookrijder op de A28 die vanuit Haren in de richting van Glimmen reed. Bij De Punt kwam hij in botsing met een personenauto. De spookrijder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en vervolgens overgebracht naar het cellencomplex voor verhoor.

De politie doet nader onderzoek naar het incident.