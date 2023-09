Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Smeerling

SMEERLING – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Smeerling. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 27 september had de wandeling van WandelenWerkt als startpunt “Gasterij Natuurlijk Smeerling “ , natuurlijk in Smeerling. Hier stond vanaf 8.15 uur de koffie weer klaar, met natuurlijk iets lekkers erbij. En konden de wandelaars die zich weer vooraf hadden opgegeven zich melden bij de coaches. Ook deze ochtend weer de drie gebruikelijke afstanden, 6, 8 en 10 km.

De 10 km vertrok om 9.15 uur, maar voor vertrek werden we eerst even opmerkzaam gemaakt op de aanstaande Pink Walk. Op woensdag 11 oktober wordt deze vanuit Gasterij Natuurlijk Smeerling georganiseerd met als doel geld in te zamelen voor Pink Ribbon, voor onderzoek naar Borstkanker. Er is dan gelegenheid 5.5 of 7 km te wandelen, en de starttijd is tussen 10.00 en 17.00 uur.

De wandeling ging vanuit Smeerling door het stroomdal van de Ruiten Aa richting Ter Wupping, en van hieruit naar de Roege Baarg. En hierbij de Roege Baarg werd het verhaal verteld van Roege Wilt, een officieel erkende minkukel. Hoe die kerel hier in deze buurt heeft huis gehouden. Onvoorstelbaar.

Vervolgens wandelden we langs de Kiebaarg richting de uitkijktoren in de Höfte. Hier werd even pauze gehouden, even wat gedronken en gegeten. Daarna ging het toen richting Veele, om vervolgens door het Ter Wupping bos en Ter Wupping weer richting Smeerling te wandelen. Daar stond zoals gebruikelijk de soep met broodjes weer te wachten.

Het was een schitterende wandeling bij schitterend wandelweer. De omgeving van Westerwolde liet zich deze ochtend weer van zijn allermooiste kant zien. Hoe vaak je hier ook wandelt, je raakt er echt nooit op uitgekeken.

Jan Bossen