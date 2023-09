Wandel met ons Mee was in Zuidlaren

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 28 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WOLKEN | MORGEN AF EN TOE REGEN

De wind is gedraaid naar het zuidwesten en is vandaag matig tot vrij krachtig met windkracht 3 tot 5. Maar die wind brengt ook zonnige perioden en dan vooral vanochtend. De temperatuur begint bij 17 graden en de maximumtemperatuur is 21 graden. Er is vanmiddag ook nog af en toe zon maar vanavond is het bewolkt en in de loop van komende nacht is er kans op enkele buien.

Morgen begint daarna ook bewolkt en door een storing valt er af en toe regen of motregen. Morgenmiddag vallen er eerst ook nog enkele buien maar later is het droog en morgenavond klaart het een beetje op. Maximum morgen rond 20 graden, minimum vannacht rond 14 graden.

Zaterdag is het opnieuw droog en vrij zonnig door een hogedrukgebied boven Belgie en Zuid-Nederland, zondag komen er van zee weer enkele buien en is er meer bewolking. Maxima zaterdag rond 19 graden, zondag rond 21 graden. Pas na maandag gaat de temperatuur omlaag naar 17 á 18 graden en het is ook na het weekend een beetje een wisselend weerbeeld.