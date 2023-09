Boekpresentatie Renée Verwoerdt bibliotheek Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 29 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AANHOUDEND ZACHT | MORGEN VEEL ZON

Het blijft de komende dagen in het weer behoorlijk zacht want de temperaturen zullen vanmiddag opnieuw oplopen tot rond de 20 graden. En dat ondanks dat er vandaag veel bewolking is. Er zal ook wat regen gaan vallen al is dat vanochtend nog plaatselijk, meer kans op regen is er in de middagperiode. Er kan wellicht 2 of 3 mm aan regen vallen en de wind zal later vanmiddag draaien naar het westen tot noordwesten.

Vanavond en vannacht is het daarna droog en vrij helder met een minimumtemperatuur rond 10 graden en vannacht een zwakke westenwind.

Morgen wordt een vrij zonnige dag met een paar stapelwolken en een beetje sluierbewolking. Het wordt dan ’s middags 18 graden maar het weer ziet er dus beter uit: de wind is morgenmiddag zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten.

Zondag is er een matige zuidwestenwind en dan is er weer meer bewolking. Er is zondagmiddag- en avond ook kans op een bui maar veel regen valt er bij ons niet, de meeste regenkans is zondag voor de Wadden. De maximumtemperatuur is zondag 21 graden. Na het weekend is maandag ook meest droog en vrij warm, maar dinsdag vallen er buien en daarna is het maar 17 of 18 graden.