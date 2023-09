Campagneaftrap GroenLinks/Pvda Oost-Groningen in Theatercafé De Klinker

WINSCHOTEN – De samenwerkende partijen GroenLinks en PvdA mogen er in de peilingen dan wel goed voorstaan, maar dat er nog flink campagne gevoerd gaat worden voor de Tweede Kamer Verkiezingen is zeker! De 14 afdelingen van GroenLinks en PvdA in Noord-Oost Groningen geven deze een vliegende start met de campagne-aftrap op 7 oktober aanstaande in Theatercafé De Klinker.

‘Het is een uniek moment in de politieke geschiedenis’, zegt Martijn Broekhuizen, woordvoerder van de initiërende afdelingen van de PvdA en GroenLinks in Oldambt. ‘Het is voor het eerst dat GroenLinks en PvdA samen een campagne ingaan, met één lijst, en één verkiezingsprogramma. Dat moment willen we markeren met deze bijeenkomst’.

Alle leden van de deelnemende afdelingen zijn welkom. ‘We hopen hen met inspirerende speeches van onze kandidaten enthousiast te maken om mee te doen’.

Als sprekers zijn Noordelijke kandidaten van de kieslijst, waaronder huidig 2e kamerlid Julian Bushoff en oud-wethouder Glimina Chakor uitgenodigd. Ze zullen de visie van GroenLinks/PvdA op ‘duurzame bestaanszekerheid’ toespitsen op de regio.

De leden krijgen informatie over de campagne-activiteiten en kunnen zich hiervoor opgeven. ‘En natuurlijk brengen we een toost uit op een succesvolle samenwerking’, aldus Broekhuizen. ‘Als ik zie met welke energie we deze bijeenkomst georganiseerd hebben, heb ik daar alle vertrouwen in’ .

Aan de bijeenkomst werken de partij-afdelingen uit de gemeenten Oldambt, Pekela, Veendam, Stadskanaal, Westerwolde, Midden-Groningen en Eemsdelta mee.

De Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden op 22 november aanstaande.

Ingezonden