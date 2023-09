Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 30 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE DAG | TOT MAANDAG ZACHT WEER

Het is een zaterdag om het weekend mee te beginnen want er is een zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest en het is meest zonnig, wel is er soms veel sluierbewolking. De temperatuur klimt langzaam naar een maximum rond 19 graden.

Vannacht en morgen is er duidelijk meer bewolking en veel zon is er morgen dan ook niet. Bovendien kan er soms wat lichte regen vallen. Ondanks dat gaan de temperaturen wat omhoog, met vannacht een minimum rond 13 graden en morgen een maximum rond 21 graden. De wind is morgen matig uit het zuidwesten, kracht 3 tot 4.

Maandag komt er zelfs nog 1 of 2 graden bij, dus 22 of 23 graden is maandagmiddag haalbaar. Maar aan dat zachte weer komt dinsdag een einde met buien en meer wind, en middagtemperaturen van 16 tot 18 graden.