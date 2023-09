Op 11 oktober is de Internationale Coming Out dag voor de LHBTI-gemeenschap

OLDAMBT – De gemeente Oldambt zal zich deze week in samenwerking met Regenboog Oldambt profileren als Regenbooggemeente met extra activiteiten in Winschoten. Tijdens de week zullen twee molens worden verlicht en zal op alle 4 de molens de Regenboogvlag worden gehesen. Ook op de toren in de torenstraat zal de Regenboogvlag wapperen. Verder hebben verschillende ondernemers toegezegd de Regenboogvlag tijdens deze week op te hangen.



De week start met een film van de Filmliga in De Klinker op 10 oktober. De film begint om 20.00 uur. De film heet Blue Jean en gaat over de problemen die een jonge lerares ondervindt met haar coming-out in een tijd dat in het Verenigd Koninkrijk anti-homowetgeving wordt ingevoerd.



Op 11 oktober wordt traditioneel de vlag gehesen op het gemeentehuis. De burgemeester zal om 10.30 uur een toespraak houden, waarna een gedicht wordt voorgedragen en muziek wordt gedraaid.

Vooraf wordt in de raadszaal een interactief gesprek gehouden over een aantal thema’s. De nadruk zal liggen op de activiteiten in het, door de provincie Groningen uitgeroepen, ‘Queer Year’ 2024.



In de middag organiseert Roze 50+ een regenboogconcert in de kerk op het Marktplein. Het concert begint om 14.30 uur en wordt afgesloten rond 15.00 uur De kerkdeuren worden om 13.45 uur geopend. We beginnen stipt om 14.30 uur en sluiten het concert rond 17.00 uur af.



Op 12 oktober wordt een infomarkt gehouden waar maatschappelijke instanties, die de LHBTI-gemeenschap steunen, zich presenteren. De markt is aan de Mr. D.U. Stikkerlaan tussen De Klinker en de Pets Place. De markt is van 13.00 tot 16.00 uur.



Vrijdag 13 oktober is er een LHBTIQ+ avond voor jongeren van 12 jaar t/m 23 jaar, we komen samen in ’t Jongerencentrum ’t Spoor (Garst 1) om 19:00 tot 21:00 uur. Tijdens deze avond zijn er verschillende activiteiten waar je aan deel kan nemen en dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. Alles is gratis en verzorgd door Sociaal Werk Oldambt in samenwerking met de jongeren. Check onze socials voor meer info: jongerencentrum ’t Spoor.

De afsluiting van de week is op 15 oktober met een speciaal Regenboogcafé van 14.00 uur tot 17.00 uur in NoeNoe’s Lounge, Langestraat 70 te Winschoten.

