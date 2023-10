Drie boeren en één boerin uit provincie Groningen op de Boeren/Boerinnenkalender

GRONINGEN – De 13e editie van De Boerinnen Kalender en 6e editie van De Boeren Kalender worden aanstaande vrijdag feestelijk gepresenteerd. De provincie Groningen wordt in deze edities vertegenwoordigd door Marion uit Wehe Den Hoorn, Albert uit Oldehove, Jan uit Alteveer en Menno uit Zoutkamp.

Terwijl het aantal boeren in Nederland ieder jaar verder afneemt, blijft het aantal aanmeldingen voor de sexy boeren- en boerinnenkalender stijgen. Maar waar agrariërs zich voorheen veelal opgaven ten behoeve van een mooie foto voor later, een podium voor protest of om hun trots op het platteland te laten blijken, voert een andere drijfveer dit jaar de boventoon. Veel van de plattelanders gaven na hun pikante fotoshoot in een interview aan meer de dialoog op te willen gaan zoeken met andersgezinden en ook “anders” te willen gaan boeren dan hun voorgangers.

Broer en zus in de bres

Volgens boerin Maartje uit Alphen aan den Rijn zouden boeren meer geraadpleegd moeten worden voor een realistische beeldvorming. “Als er over de manier waarop boeren te werk gaan iets onduidelijk is of voor verbetering vatbaar lijkt, stap dan eens op een boer af en vraag ernaar.” Kalendermodel Luuk is zich er tegelijkertijd bewust van dat ook de boeren zelf dingen anders kunnen en moeten doen: “De nieuwe generatie boeren is oprecht veel bezig met hoe het beter kan. Als we doorgaan zoals “de nieuwe boer” bezig is, voorzie ik weinig problemen voor de toekomst”. Luuk en Maartje kenden elkaars opvattingen al; het zijn broer en zus. Luuk wist echter niets over Maartje haar deelname aan de kalender. Die hield ze als verrassing geheim voor haar broertje, nadat ze zijn suggestie eens uit haar comfortzone te stappen in de wind had geslagen.

Voorgenomen vooruitgang

De broer en zus uit Zuid-Holland worden vergezeld door nog 28 andere kalendermodellen uit in totaal bijna 500 aanmeldingen. Ook een groot deel van deze voedselproducenten mist de dialoog en verbinding met kritische consumenten. “We moeten meer praten met andere burgers om elkaar beter te begrijpen” vertelt Ivo uit Oost-Vlaanderen. Boer Jan uit Groningen vult aan: “Mensen met onwetendheid maar wel een sterke mening zouden eens mee moeten lopen op de boerderij. Ik krijg vaak het gevoel dat ze geen idee hebben wat hier speelt.” Boerin Liza uit Overijssel voegt eraan toe dat de denk- en werkwijze van sommige boeren ook wel enigszins vastgeroest zit: “Oude en nieuwe generaties boeren botsen best vaak qua ideeën, want waarom vernieuwen als het vroeger ook zo lukte? Veel jonge boeren willen juist inzetten op verandering en innovatie.” Marion en haar familie wonen in Groningen, maar zijn in Denemarken gaan boeren. “Ik krijg soms het gevoel dat Nederland de boeren niet echt meer ziet zitten” aldus Marion.

Feestelijke lancering en verkiezing

De 30 agrariërs die dit jaar geselecteerd zijn voor de populaire pin-up kalenders worden op 6 oktober aanstaande feestelijk gepresenteerd aan pers en publiek. Dit keer ‘Bij Lampe’ in Raalte, waar hun voorstelrondes op de catwalk worden opgevolgd door muziek van DJ Rhandy Bishop en ‘Het Foute Uur’ van Qmusic. Dan kunnen de kalendermodellen alvast wennen aan de spotlights, want op 28 oktober aanstaande zullen ze wederom het podium betreden. Dan vindt namelijk de jaarlijkse ‘Miss Boerin Verkiezing’ plaats bij het festival ‘Høken & Hakselen’ in Loosbroek. De nieuwe kalenders en tickets voor beide events zijn verkrijgbaar via boerendingen.nl.

Foto’s:

Marion – Rachel Bosman

Albert, Jan en Menno: Rick de Visser