Imkersvereniging Westerwolde bestaat 40 jaar

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 1 oktober, 12.00 uur door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN EEN BUI | DINSDAG BUIEN EN WIND

Veel zon hebben we vandaag niet al zijn er af en toe wel een paar opklaringen. Maar soms kan er ook wat lichte regen vallen. Er staat een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind en daarmee is het zeker niet koud met een middagtemperatuur van 21 á 22 graden. En ook vanavond en vannacht is het aan de zachte kant: de minimumtemperatuur voor komende nacht is 14 á 15 graden.

Voor morgen mag je zelfs denken aan 22 á 23 graden en dat is dan ondanks dat er ook morgen vrij veel bewolking is en maar af en toe een beetje zon. Morgenavond is er kans op wat regen. Dat is dan op nadering van een actieve buienstoring, die dinsdag regen gaat brengen en ook een duidelijke afkoeling.

En meer wind, want morgen is er maar windkracht 2 tot 3 uit het zuiden, dinsdag hebben we direct windkracht 5 of 6 uit het westen. Er is bij een bui ook kans op hagel en windstoten. De middagtemperatuur is dinsdag 18 graden.

Na dinsdag is er een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind. Dat geeft nog licht wisselvallig weer met zon en soms een bui, voor het volgende weekend is het nog onduidelijk hoe het dan wordt.