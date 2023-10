Longfonds organiseert informatiemiddag voor mensen met longziekte

HAREN – Op 17 oktober 2023 organiseert het Longfonds een informatiemiddag voor mensen met een longziekte, hun naasten en zorgverleners en hopen jou te mogen begroeten.

Graag nodigen we je uit voor een longpuntmiddag boordevol informatie rond het thema ‘Gezonde voeding is een belangrijke basis voor iedereen’. Krijg je te maken met een longziekte dan zijn bepaalde voedingsstoffen extra belangrijk zoals eiwitten. Eiwitten zijn de bouw- en herstel stoffen voor je lichaam. Gezonde voeding is belangrijk bij het herstel van je training, maar ook bij een longaanval. Sporten en bewegen is essentieel voor sterke longen en verbeterd de kwaliteit van leven. Tijdens deze middag nemen Jacco Mulder, diëtist/ personal training en Leanda Brinkman diëtist longrevalidatie UMCG/Beatrixoord jullie graag mee in de wereld van gezonde voeding en het belang van training bij longziekten.



Het Longpunt vindt plaats op 17 oktober op locatie ‘’Beatrixoord” 4e verdieping Ruimte 4.38, Dilgtweg 5 in Haren van 14.00 – 16.00 uur. In verband met de catering is het fijn als je even laat weten of je er bij bent. Dit mag naar: j.hilbolling@umcg.nl

Van harte welkom, de koffie en thee staat klaar!

Wie een longziekte heeft, krijgt natuurlijk de nodige informatie en begeleiding van de huisarts of het ziekenhuis. Maar het omgaan met een (vaak) chronische ziekte omvat meer. Hoe gaat dat met de inname van medicatie? Hoe richt je je leven zo goed mogelijk in? Welke hulpmiddelen en instanties zijn er allemaal? En wat kan de omgeving voor je betekenen?

Ervaringen

Voor een antwoord op al deze vragen is er het Longpunt. Een initiatief van het Longfonds i.s.m. zorgaanbieders in de regio Een aantal middagen per jaar zijn er themamiddagen waarop patiënten en hun partners en zorgverleners actuele informatie en praktische tips krijgen. Afwisselend houden onder meer (long)artsen, fysiotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers er een voordracht. Maar het Longpunt is misschien nog wel het meest waardevol als dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen.

Gratis deelname

Iedereen kan gratis deelnemen aan het Longpunt. Zie ook www.groningen.longfonds.nl. Bezoekers worden verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.

Longfonds

In Nederland zijn een miljoen mensen met een chronische longziekte, zoals astma, COPD of een zeldzame longziekte. Het Longfonds zet zich in voor iedereen met een chronische longziekte en voor iedereen met gezonde longen.

Ingezonden