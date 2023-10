Cultuurfonds Groningen investeert in 29 cultuur- en natuurprojecten voor ruim 119.000 euro

GRONINGEN – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen heeft in het derde kwartaal van 2023 voor 119.396 euro bijgedragen aan 29 bijzondere cultuur- en natuurprojecten in de provincie.

Hieronder lichten we enkele projecten toe die kunnen rekenen op een bijdrage in het derde kwartaal van 2023.

Westerkwartier – Tentoonstelling Kloeke kerken van De Ploeg

Museum Wierdenland in Ezinge krijgt 5.000 euro voor de tentoonstelling Kloeke kerken van De Ploeg. Dit is een grote tentoonstelling met als inspiratiebron de middeleeuwse kerk op de wierde van Ezinge. De tentoonstelling bestaat uit schilderijen van kerken gemaakt door de kunstenaarsvereniging De Ploeg in hun hoogtijdagen, in combinatie met enkele foto’s van kerken gemaakt door bewoners van de provincie Groningen. Doel is om iedereen trots te laten zijn op Groningen en het bijzondere landschap met architectuur zelf verder te gaan verkennen. Museum Wierdenland is een klein museum dat met weinig middelen er in slaagt om bijzondere tentoonstellingen te organiseren. De tentoonstelling wordt gehouden van 8 december 2023 tot en met 26 mei 2024.

Groningen – Musical The Mystery of Edwin Drood

Vals Alarm musicaltheater uit Groningen kan rekenen op 5.000 euro voor de musical The Mystery of Edwin Drood. In de vorm van een ‘Whodunnit’ vertelt Vals Alarm dit moordmysterie van Charles Dickens. Bijzonder aan de voorstelling is dat het publiek drie keuzemomenten krijgt om te bepalen wie de moordenaar van Edwin Drood is. Dit zorgt ervoor dat Vals Alarm als groep meerdere mogelijke finales moet instuderen. De voorstelling wordt op 5, 6, 7 en 8 juni 2024 opgevoerd in het Grand Theatre te Groningen.

Westerwolde – Ontwikkeling mobiel lab Streekmuseum De Oude Wolden

Streekmuseum De Oude Wolden (het MOW) in Bellingwolde krijgt 6.000 euro voor de ontwikkeling van een mobiel lab. Het gaat hierbij om verrijdbare, multifunctionele meubeldelen, voorzien van multimediale technieken én gebruiksmaterialen. Het museum gaat dit lab inzetten voor participatie, ontmoeting, workshops, interactieve presentaties en kunstprojecten.

De toekenning wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het De Graaf-Drijvers Fonds, één van de CultuurFondsen op Naam van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Wil je voor jouw project ook een bijdrage van het Cultuurfonds Groningen?

In de vergadering van 18 december 2023 behandelt het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen de aanvragen die in het vierde kwartaal van 2023 een bijdrage krijgen. Deze aanvragen moeten uiterlijk 5 november online worden ingediend. Een versnelde procedure geldt voor de aanschaf van instrumenten en kleding door muziekverenigingen. Kijk op www.cultuurfonds.nl/groningen voor meer informatie.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 35 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland en het Caribisch deel van ons koninkrijk. Dat doen we met de bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse loterij en samen met onze donateurs, schenkers en partners.

Ook is er een donatie van 3.000 euro voor Stichting Dr. Jan J. Boer Veendam en 10.000 euro voor Stichting Beheer Beertsterplas.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen is één van de twaalf provinciale afdelingen.

