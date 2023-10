Gebrek aan nieuwe bestuursleden bedreigt voortbestaan Vereniging Vrienden van de Synagoge Bourtange

BOURTANGE – Bij de Vereniging Vrienden van de Synagoge Bourtange zitten ze te springen om nieuwe bestuursleden.

De huidige vijf bestuursleden van Vereniging Vrienden van de Synagoge Bourtange zijn inmiddels rond de 80 jaar en ouder. Jarenlang hebben zij zich vrijwillig voor de vereniging ingezet. Voorzitter is de 83 jarige Willem Fokkens. Hij is vanaf de oprichting van de vereniging in 1989 bestuurslid.

De vereniging telt zo’n 130 leden, Joden en niet Joden. Ze komen uit heel Nederland en ook uit Duitsland. Binnen het ledenbestand, maar ook daar buiten wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden. Men hoopt dat deze zich voor 5 november, de dag dat de ledenvergadering plaats vindt, gaan melden.

Mochten er geen nieuwe bestuursleden gevonden worden dan dreigt het einde voor de Vereniging Vrienden van de Synagoge Bourtange. En daarmee ook voor de Joodse feesten Pesach en Chanoeka, die jaarlijks in Bourtange, en daarmee als enige in de provincie Groningen, worden georganiseerd. Opperrabbijn Binymon Jacobs is de vaste deelnemer bij Chanoeka, wat dit jaar op 12 december wordt gevierd.

In de synagoge in Bourtange worden nog enkele diensten gehouden. Er zijn diverse eigendommen van de Vereniging Vrienden van de Synagoge Bourtange te zien en er is een expositie over Liesel Aussen, een Joods meisje dat in de jaren 30 met haar ouders vanuit Leer naar Winschoten emigreerde en in 1942 in Sobibor is vermoord.

Voor meer informatie over de Vereniging Vrienden van de Synagoge Bourtange en voor contact klik HIER.