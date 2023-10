Grasnapolsky gaat Grasduinen in Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – Op zaterdag 28 oktober staat de allereerste editie van Grasnapolsky gepland. Ze gaan ‘grasduinen’ langs bijzonder Gronings erfgoed, waarvan het verhaal wordt ontdekt op de manier die je van Grasnapolsky gewend bent, middels een programma van muziek, expedities, kunst, literatuur, theater en/of dans. Maar nu in één dag, iedere editie op een andere plek.

Tijdens de eerste editie gaan ze Bad Nieuweschans ontdekken en starten ze in- en rondom De Graanrepubliek, een voormalige locomotief-remise aan de grens met Duitsland. Het huis van een groep boeren, een bakker, bierbrouwer en stoker, die met graan hun smaak van Groningen delen. Vanuit de Graanrepubliek word je meegenomen op expeditie naar locaties in Bad Nieuweschans en door de prachtige landschappen in de omgeving.

Hier zijn de allereerste namen van de eerste editie Grasduinen: Personal Trainer • Morpheus • Marlene Bakker • Astronaut • Marit Nygård en de Medemensen

Begonnen als eenmansorkest heeft singer-songwriter en kleinkunstenaar Marit Nygård zich sinds kort omringd met mede-mijmeraars en zich opnieuw gevonden als Marit Nygård en de Medemensen. Het door 3voor12 bestempelde Popronde-talent Astronaut zal ons komen verblijden met zijn filosofische en soms zelfs explosieve Neder-indie. Marlene Bakker zal met haar betoverende Groningse folk een speciale sessie spelen in de Garnizoenskerk van Bad Nieuweschans. Op 8 september kwam het nieuwe Groningstalige album ‘oaventuren’ van Marlene Bakker uit. Grasnapolsky 2023 hoogtepunt en chansonnier Morpheus maakt wederom zijn opwachting en zal nieuw werk laten horen. Kort voor Geasduinen brengt Morpheus zijn eerste single uit en 20 oktober is hij te gast in VPRO On Stage. Met de energieke en eclectische indierock van het Amsterdamse collectief Personal Trainer zal deze eerste editie van Grasduinen in extase worden afgesloten.

