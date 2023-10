In aanloop naar de Kinderboekenweek worden lespakketten over diversiteit voor kleuters overhandigd aan scholen

GRONINGEN – De Kinderboekenweek gaat van start en het Discriminatie Meldpunt Groningen deelt lespakketten uit over diversiteit voor kleuters.

Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is ‘Bij mij thuis’. Thuis betekent voor iedereen wat anders en bestaat in verschillende vormen. Deze diversiteit wordt de komende weken gevierd en hier draagt het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) graag aan bij. Lespakketten over diversiteit voor kleuters worden uitgedeeld aan scholen in de gehele provincie Groningen. Een pakket bestaat uit vier prentenboeken over ‘anders zijn’ en een door DMG ontwikkelde lesbrief voor leerkrachten.

De eerste pakketten zijn deze week overhandigd aan onderbouw leerkracht Eva van O.J.S. De Petteflet. “Burgerschap is verweven in ons onderwijs en diversiteit speelt hierbij een belangrijke rol. Het lespakket sluit hier mooi op aan.”

DMG vindt het belangrijk om binnen alle lagen van het onderwijs aandacht te besteden aan het onderwerp diversiteit, zo ook in de kleuterklas. “Vaak zien we dat thema’s als inclusie, gelijkheid en discriminatie met name bij oudere kinderen en jong volwassenen behandeld wordt. Daar willen wij met dit lespakket verandering in brengen.”, vertelt David, educatie medewerker bij DMG.

Het Discriminatie Meldpunt Groningen heeft nog een paar lespakketten te vergeven. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar info@discriminatiemeldpunt.nl

Ingezonden, met foto’s door Robin Marks