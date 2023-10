Kovviemörn in Ons Noabershoes

VEELERVEEN – Op zundag 1 oktober was in Ons Noabershoes in Veelerveen de òftrap van t nije culturele seizoen. De drij streektoaltroebadoers Hans van der Lijke, Luuk Houwing en Erik Hulsegge waren nuigd om in de Grunneger streektoal heur laidjes te zingen of heur verhoalen veur te droagen. De gemiddelde leeftied van t publiek was net zo hoog as dij van heur en elkenain was oprecht interesseerd in wat der verteld en zongen wuir. Zai kwamen alle drij ainmoal veur en ainmoal noa de pauze aan bod.

Radiomoaker en verhoaltjesschriever Erik Hulsegge mog begunnen en kwam hoast tied tekört, deurdat hai aal veur t begun wat vroagen kregen haar woar hai hail schier op inhoakte. Noa hail wat joaren “Noordmannen” komt doar binnenkört ain ìnde aan, deurdat zien pazzipant Wiebe Klijnstra over vaar weken op de kop òf viefteg joar in t vak zit en òfschaaid nemt. Erik stop dìn ook bie rtv noord en gait al mit ingang van vandoag bie de gemainte Pekel wieder as “senior kommunikoatsieadviseur”. Toch kin t hoast nait aans dìn dat hai deurgait zien prachtege verhoalen in lutje, gezellege zoaltjes as Ons Noabershoes te blieven vertellen.

In Veelerveen wast sikkom misgoan, deurdat Erik zok noa de oetzenden van “Noordmannen” van de Carel Coenraadpolder hoastte noar Veelerveen en eerst belandde in sportschoul De Wenakker om reden hai dochde dat t buurthoes doar nog aaltied was. Gelukkeg was hai roemschoots op tied en begon hai zunder vertroagen aan zien vroagen beantwoordende inlaaiden. Doarnoa verhoalde hai van ain intieme ontmoeting in de sauna. Doarbie kreeg hai de lachers op zien haand, mor bie de anekdote van de vlinder bie t bankje in Onstwedderholte kon je n spelle valen heuren.

n tikkeltje ondeugend, mor ook gevuileg

Dat kenmaarkt hom. Aan d’aaine kaant n tikkeltje ondeugend (getuge de titel mit n mannelek geslachtsdail), mor aan d’aander kaant hail gevuileg. Ook de neudege humor ontbrak nait. En wat kin hai prachteg veurlezen. Mit pazende geboaren, juuste mimiek en krachtege, duudelke oetsproaken luit hai t publiek van d’aine emootsie in d’aander goan. Mit t fokje der even bie òf las hai ontspannen mit de haand in de buutse veur in onvervaalst en zuver Oldambtsters. Ook in “De schöstaainveger”, woarin hai nog n klaain tikje oetdaailde aan old rtv noord boas Diekhoes, luit hai wizzelende emootsies veurbie kommen. Diekhoes haar hom vanwege “journalistieke onòfhankelekhaid” oeit verboden om in n keukenrekloamespotje op te treden. Hou onbetoalboar dij reageerde dou hai zag dat Erik zien aainaaiige twijlingbruier doarin speulde, luit zok roaden. Ook t verhoal over zien kammeroadschap mit de zeun van Ede Staal vuil goud. t Wuir ain nostalgische weeromkiek noar vrouger joaren toun hai nog mor zestien joar was, woarin veul touheurders zok herkennen konden.

Erik hoalt zien verhoalen van de stroat en oet zien aigen wereld, wil t publiek loaten geleuven dat dij woargebeurd binnen, mor natuurlek binnen dij hier en doar oardeg romantiseerd. En dat waarkt juust goud. Wat wieder hail staark is, is dat hai schiere Grunneger woorden as “schienvat” en “nijmoods” touvougd en doarmit vastlegd, woardeur onze streektoal nait verloren gait. Veul verhoalen bevatten ain knipoog noar de werkelekhaid en doarnoast is der aaltied ploats veur n lach en n troan.

In zien eerste twij boukjes “Haalf zeuven” en “Numero dertien” binnen zien verhoalen verschenen in t Nederlands. Der binnen nog hail wat verhoalen nait verschenen. Wat mie aangaait verschient de daarde in t Grunnegs, want as Erik zok bedaint van onze streektoal dìn kriegen zien verhoalen nog meer kracht.

gevuilege luusterlaidjes en hoarzuvere artikuloatsie

Doarnoa was de beurt aan Daamster en veurmoaleg inwoner van Veelerveen Hans van der Lijke. De sikkom tachtegjoarege troebadoer is nog aaltied goud bie stem in zingt in hail schier Grunnegs. Van zien Tiny leerde hai t Hogelaandster Grunnegs, mor ook de invlouden van t Westerwolds binnen nog duudelk heurboar. Zien teksten binnen prachteg om noar te luustern. As hai zingt, komt de woare dichter in hom lös. In zien stok veur stok “klaaine” laidjes zingt hai mit n hoarzuvere artikuloatsie. Zuver riemend vuilt elkenain zien laifde veur de natuur, de historie en de Grunneger toal.

t Binnen allemoal gevuilege luusterlaidjes mit teksten dij roaken en dij zongen wuiren in ain van hom herkenboar, ritmisch stemgeluud. Zulfs zien aanmekoarproatjederij getuugde van zien dichterleke kaant, want zulfs dij haar hai òf en tou op riem zet. Ook hai let schiere Grunneger woorden as “stuutsiekoorn” veurbie kommen, mor bedainde zok vingerwiezend ook van stoere vergrunnegste Nederlandse woorden as “akselereren” en “artikuleren”.

Toun t tied was om der mit oet te schaaiden, keek hai mit n schaif oog noar de organisoatsie. t Publiek greep dit votdoadelk aan en genoot doarnoa nog van n prachtege tougift in ain laidje over zien schoonvoader, woarbie zai moeskestil touheurden.

Onvervaalst Bennewoller Veenkolonioals

Daarde in de riege was Bennewoller en veurmoaleg schoulmeester Luuk Houwing, dij mit de deur in hoes vuil mit n anekdote van zien wereldrecord rond de Bennewoller kèrk runnen. Hai haar de lu in de zoal toun aal in de greep en nam heur mit noar t deur homzulf bedochte Heubultjebuurn. Normoal dragt hai dij verhoalen twij moal per moand veur in t Radio Westerwolde programma Diverdoatsie. Dizze raais dee hai t zulfde, mor nou mit publiek derbie. Dat ging hom goud òf. Hai is t duudelk wìnd om veur n zoal mit mìnsen te stoan en elkenain deur de ogen van Loeks Köster, zien alter ego, de verhoalen te loaten beleven in ain onvervaalste Bennewoller variant van t Veenkolonioals.

Mit dij anekdote was t ies vot broken. Dat ies speulde ook n belangrieke rol in zien twijde verhoal woarom der in zien gelaifde dörp noeit scheuveld worden kon en hoofdrolspeuler der nait aan ontkwam n draaibouk veur t volgende joar te moaken loaten. Doarveur verhoalde hai van de spouktocht woarbie Loeks Köster de dailnemers deur n griezelege inlaaiden de stoepen op t lief joagen mos. Hai luit wieder blieken goud mit de tied mit te goan. Zien Grunnegstoalege verhoal over dij “Hengelse leerderij” en de verengelsing van de Nederlandse toal was doarvan ain schier veurbeeld. Hai toonde zok ain woar woordkunstenoar deur drij toalen noadloos in mekoar over te loaten lopen en unieke woorden as “underboxem” en “brexshit” te gebroeken. Wieder wuir der in de elektronikoazoak de droak stoken mit hou je nou aiglieks WiFi, HiFi en vergeliekboare woorden oetspreken mouten. En as old schoulmeester kon hai t natuurlek nait loaten om in ain verhoal zien hoofdrolspeulers in de supermaarkt over t onderwies te loaten proaten, woaroet bliekt dat hai ook dat nog aaltied op de vout volgt.

Luuk Houwing het duudelk n aandere menaaier van veurdroagen dan Erik Hulsegge, mor t was beslist nait minder aangenoam om noar te luustern. As overaainkomst luit ook hai de verhoalen beleven mit ain knipoog noar de werkelekhaid. Boetendes verwaarkte ook Luuk wat oldere Grunneger woorden as “striedewiets” en “flotjeboudel” in zien teksten. Net als Hans mog ook hai van t publiek n tougift doun. Nou dat hebben zai waiten. Ik wil doar nait te veul over kwiet, mor reken mor dat der gnivvelt wuir. Ik bin benijd of der doadwerkelek manneleke touheurders luusterd hebben noar de groatis tip om op n kold aanrecht te goan zitten.

De organisoatsie, onder laaiden van Pieter Huttinga, het weer zörgd veur n hail schier streektoalevenement en luit de lu noa òfloop nog genieten van, hou kìn t ook aans, n heerlek kommetje Grunneger mosterdsoep mit stokbrood. Zai hebben ook dizze moal bewezen dat veur de leefboarhaid van Veelerveen Ons Noabershoes bestoansrecht het. Op zundagmiddag 5 november is der aal weer wat te doun. Dìn kommen Bert Heerink en André Becker mit “Heroes of rock” noar Veelerveen. Op zotterdag 25 november speult Edwin Jongedijk mit zien Slow Movin’ Outlaws en op zundagmörn 21 januoari 2024 komt Bert Hadders mit Herman Sandman mit de streektoalveurstellen “Ain mìnsk is gain eerappel”.

Bert Hensema

Foto’s: Anna Rubingh en Pieter Huttinga