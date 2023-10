Permanente servicepunt Rode Kruis in Ter Apel opgeheven

TER APEL – Het Rode Kruis verleent nu ruim een jaar hulp in Ter Apel. Bij het humanitaire servicepunt – niet op het terrein van Ter Apel, maar ervoor – kunnen mensen terecht voor EHBO, voedsel, kleding of een flesje water. Ook biedt het Rode Kruis er een luisterend oor, de mogelijkheid om je telefoon op te laden en is er WiFi.

De hulporganisatie merkt al langere tijd dat deze hulpverlening niet meer aansluit bij de vraag van mensen. Ze komen langs voor een flesje water, een koekje of een praatje. Waar het Rode Kruis vorig jaar nog tenten plaatste in Ter Apel, is het voorterrein nu gelukkig meestal leeg. Het is vooral druk ín het opvangcentrum.

Daarom was zaterdag 30 september de laatste dag van het permanente servicepunt van het Rode Kruis in Ter Apel. Daarvoor in de plaats komt er een mobiel servicepunt. Er staan vrijwilligers klaar om met een speciaal ingerichte bus snel in Ter Apel te zijn als dat nodig is. Ook ligt er voldoende kleding klaar om uit te delen. Mocht het toch weer drukker worden en de vraag van mensen om hulpverlening van het Rode Kruis toenemen, dan zijn we heel snel ter plaatse. We blijven hierover in nauw contact met de gemeente en het COA.

Tot slot, het Rode Kruis blijft actief in de asielopvang voor mensen op de vlucht. Zo helpen we op 27 opvanglocaties in Nederland en runnen we daarvan 21 locaties zelf. We helpen ook op doorstroomlocaties, zoals in Assen. Wanneer de nood nog hoger wordt dan deze nu is, zijn wij uiteraard bereid om te kijken of het mogelijk is om onze hulpverlening nog verder uit te breiden. We zijn en blijven actief in de opvang en werken aan een menswaardige opvang voor iedereen die hier veiligheid zoekt.

Bron: Het Rode Kruis