Premie jonge autobezitters neemt in Groningen toe met 22,6% 

GRONINGEN – In de provincie Groningen betalen jonge autobezitters 22,6% meer premie dan twee jaar geleden. Een autoverzekering voor 18- tot en met 24-jarigen heeft in deze provincie een gemiddelde jaarpremie van 1.281 euro, wat nog altijd 24,7% minder is dan het landelijk gemiddelde. Op Friesland na hebben Groningse jongeren zelfs de laagste gemiddelde premie. Dat blijkt uit cijfers van vergelijker Independer.

Op dit moment betaalt een Nederlandse jongere gemiddeld 22,5% meer premie dan twee jaar geleden. Dit komt neer op een premie van 1.701 euro per jaar; zo’n 152 euro per maand.

Autopremie jongeren stijgt 3 keer zo hard als die van ouderen

Jongeren tussen de 18 en 24 jaar worden van alle leeftijdsgroepen het hardst getroffen door de premieverhogingen van autoverzekeringen. Zeker in vergelijking met 65-plussers. Zo was het prijsverschil tussen die twee leeftijdsgroepen voor een autoverzekering eerst nog 826 euro op jaarbasis, twee jaar later is dat verschil opgelopen tot 1.097 euro. Dit komt doordat de oudere ‘slechts’ 7,4% meer is gaan betalen voor zijn verzekering, terwijl de jongere een veel grotere stijging voor zijn kiezen kreeg, namelijk 22,5%. Hierdoor is de premiestijging voor jongeren ruim 3 keer zo snel gegaan als voor ouderen, én dat in slechts twee jaar tijd.

Dat er een verschil is tussen de premie van jongeren en een 65-plusser, is op zich niet gek. “Jongeren betalen namelijk altijd al relatief meer dan ouderen en meer ervaren automobilisten”, legt expert autoverzekeringen Menno Dijcks van Independer uit. “Maar deze verschillen zijn wel heel hard toegenomen. De groep 18- tot en met 24- jarigen betaalt nu op jaarbasis maar liefst 1.097 euro meer dan 65-plussers.”

Dijcks vult aan: “De verschillen met andere leeftijdsgroepen lijken door de jaren heen alleen maar verder op te lopen. De vraag is dan ook of jongeren op een gegeven moment nog wel een auto kunnen verzekeren.”

Stijging zet door in alle soorten autoverzekeringen

Er zijn drie keuzes in een autoverzekering. Als eerste de WA-verzekering: die is verplicht en biedt alleen dekking voor schade die je met je auto bij anderen veroorzaakt. De gemiddelde jaarpremie voor een WA-autoverzekering ligt bij jongeren in Nederland op 1.466 euro (+23,4% t.o.v. 2021). Dan is er de WA+-verzekering, ook wel beperkt casco verzekering genoemd. Deze dekt ook WA-schade, plus een aantal schades aan de eigen auto, zoals ruitschade, stormschade en diefstal. De jaarpremie hiervoor ligt gemiddeld op 1.620 euro (+24,2% t.o.v. 2021).

Tot slot is er de volledig cascoverzekering, oftewel de all risk verzekering. Deze vergoedt naast WA-schade ook bijna alle andere schades aan de eigen auto. Ook als je de schade zelf veroorzaakt. De gemiddelde volledig cascoverzekering kost 2.324 euro per jaar. Ten opzichte van 2021 is de premie van all risk verzekeringen in absolute zin het hardst gestegen, namelijk met 383 euro. Dat komt neer op een stijging van 19,8% t.o.v. 2021. “De premies van alle soorten autoverzekeringen zijn dus hoger geworden. Dat komt door de gestegen kosten van reparaties, gestegen salarissen en de hogere kosten van het materiaal”, legt autoexpert Dijcks van Independer uit.

“Met dit soort bedragen ga je je als jongere afvragen of je je nog wel een auto met de bijbehorende verzekeringen kunt veroorloven. Toch zijn er ook grote verschillen te vinden tussen de verzekeraars en is het verstandig om goed te zoeken naar de beste en voordeligste verzekering voor jou. Ook zijn er verzekeraars waarbij je met een hoger eigen risico korting kunt krijgen op de premie. Maar: let dan wel goed op dat je dat extra bedrag opzij zet”, aldus Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij Independer. Verder kun je ook nog kritisch naar je dekking kijken. Een oudere auto hoeft bijvoorbeeld niet zo uitgebreid verzekerd te worden als een nieuwe auto. Tenslotte kun je kiezen je premie per jaar te betalen in plaats van per maand. Dit alles zorgt ervoor dat je in totaal een minder hoog bedrag aan premie betaalt.

Ingezonden