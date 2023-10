Samen met Naaiatelier Vlagtwedde breien voor het goede doel

VLAGTWEDDE – Bij Naaiatelier Vlagtwedde kunt u tijdens Soktober zelfgebreide sokken inleveren voor Kledingbank Maxima.



Soktober/Socktober is een maand lang sokken breien voor het goede doel. Soktober is al in 2011 bedacht in Amerika. In eerste instantie om daklozen te helpen.

Inmiddels wordt Soktober wereldwijd opgepakt! Overal breien mensen voor het goede doel.

Ook u kan meedoen aan Soktober! Pak de breipennen (of haaknaald) op om een paar sokken te maken voor het goede doel. Geen goed patroon in huis? Of wilt u eens een ander patroon proberen? In de winkel liggen diverse GRATIS patronen.

U kunt uw (zelfgemaakte) sokken de hele maand oktober inleveren bij Naaiatelier Vlagtwedde. Aan het eind van de maand doneren wij deze aan Kledingbank Maxima.

Wat zit er in voor u? Voor elk paar sokken dat u doneert, ontvangt u van ons een kortingsbon van 25% voor de aanschaf van een nieuwe bol sokkenwol. Zo maken wij samen van deze actie een groot succes.

Meer informatie in de winkel.

Naaiatelier Vlagtwedde

Dr.P.Rinsemastraat 2b

9541AL Vlagtwedde

