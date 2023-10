Twee aanhoudingen na aantreffen van wapens in woning in Winschoten

WINSCHOTEN – De politie heeft dit weekend twee aanhoudingen verricht na het aantreffen van verboden wapens in een woning aan de Hermelijnlaan in Winschoten. Het gaat om 35-jarige man uit Winschoten en een 24-jarige man uit Oude Pekela.

Een arrestatieteam van de politie heeft op zowel donderdag 28 september als op vrijdag 29 september instappen gedaan in twee woningen aan de Hermelijnlaan. Bij de zoekingen werden in één van de woningen meerdere vuurwapens en munitie aangetroffen. De 35-jarige man uit Winschoten is op vrijdag aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit.

Een dag later werd in hetzelfde onderzoek ook nog een 24-jarige man uit Oude Pekela aangehouden. Na de aanhouding is een doorzoeking geweest van een woning aan de Vijverlaan in Meeden. Hier werd een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen. De 24-jarige man heeft afstand gedaan van dit voorwerp.

De 35-jarige man uit Winschoten is maandag voorgeleid en hij blijft veertien dagen langer vastzitten. De 24-jarige man uit Oude Pekela wordt dinsdag voorgeleid. We sluiten niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

Nader onderzoek naar mogelijk verband

Het verboden wapenbezit wordt nader onderzocht. Zo worden de twee verdachten verhoord. Ook wordt er sporenonderzoek verricht naar de aangetroffen wapens om te kijken of ze in verband kunnen worden gebracht met andere strafbare feiten en/of incidenten.

Wapens worden vernietigd

Zodra de wapens zijn onderzocht, zullen ze worden vernietigd. Daardoor kunnen de wapens niet meer worden gebruikt voor ondermijnende criminaliteit of andere geweldsincidenten.

Bron: Politie Groningen