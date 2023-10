V.V. Veelerveen verliest nipt van v.v. Groninger Boys

VEELERVEEN – In een zinderend duel dat met name in de slotfase nog spannend werd, trok v.v. Veelerveen tegen de v.v. Groninger Boys aan het kortste eind. Het werd 2-3.

Veelerveen kwam goed uit de startblokken, creëerden de nodige kansen, maar wist de goed keepende doelman van Groninger Boys niet te passeren. Andersom benutten de mannen uit de Stad de kansen wel. Uit een counter wisten ze na 14 minuten de score te openen: 0-1.

Op zoek naar de gelijkmaker combineerde Veelerveen goed en wist vaak het zestienmetergebied te bereiken, maar trefzeker waren ze niet. Na een goed ingeschoten vrije trap, die door de keeper werd gered, volgde in de slotfase van de eerste helft nog een corner voor Veelerveen. Het leverde echter niets op. Men dacht dat dit de laatste minuten van de eerste helft waren, maar niets was minder waar.

Kort daarop maakte Veelerveen een grote fout in de verdediging, waar de Groninger Boys dankbaar van profiteerden: 0-2.

In de tweede helft moest Veelerveen na een kwartier spelen een penalty incasseren. Met 0-3 op het scorebord leek de wedstrijd gespeeld, maar toen kwam de vechtlust naar boven. Dat resulteerde dan ook in een goal van Jeffry van de Veen: 1-3.

Veelerveen rook kansen! Temeer, omdat ook de keeper van de tegenstander met rood het veld werd afgestuurd. Ze wisten dan ook vrij vlot daarna de aansluiting te vinden door een goal van Kevin Rosevink. En toen werd het nog echt spannend.

Een kopbal van Jesse Bergman werd door de vervangende keeper via de lat nog gered, En ook Jeffry van de Veen schoot nog nét naast! Maar Veelerveen sleepte geen punt uit het vuur, waar ze gezien de slotfase toch zeker nog recht op hadden.

Groninger Boys ging de bus weer in naar de stad met drie punten en staan nu aan kop in de derde klasse B.

De fotografen Jacob Musch en Reinier Edens maakten weer een fotoverslag van de wedstrijd.